T24 Kitap Kulübü







Batur Fatih İlhan

baturf@gmail.com







Başlarken…



'T24 KİTAP KULÜBÜ” 365/24/7 AÇIK OLACAK!'



Müjdeler olsun! Bundan böyle bir kitap kulübünüz daha var artık!



KİTAP KULÜBÜ köşemizde artık birbirinden kıymetli yayınevlerinin birbirinden kıymetli yazarlarının çok değerli kitaplarını tanıtacağız. Malum söz uçuyor lâkin yazıysa asırlar boyu baki kalıyor. Sümerler de bunu çok erkenden idrak edip yazıyı, insanlığa armağan etmişler.



Siz de bir kitap kurduysanız; siz de renk renk ayraç koleksiyonu yapanlardansanız, siz de kitap ciltlerindeki tutkal kokusunu huzur verici buluyorsanız, siz de günde 20 sayfa okumadan uyuyamıyorsanız “T24 KİTAP KULÜBÜ”ne hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi ve dolayısıyla eserlerine fener tutuğumuz yazarların kitaplarını okuduğunuz için teşekkürler…





KİTAPLAR:



1) DERİN HİZBULLAH







Adı: Derin Hizbullah



Yazar: Ruşen Çakır



Tür: İnceleme - araştırma



Yayınevi: Metis Yayınları



Yayın tarihi: (İlk Basım: Mart 2001) - Genişletilmiş 2. Basım: Haziran 2011



Sayfa sayısı: 214



Tanıtım:



Bundan 10 yılı aşkın bir süre önce, 17 Ocak 2000’de İstanbul Beykoz'da yapılan Hizbullah operasyonu televizyondan canlı olarak yayınlanmış, kazılan her mezar ev, bulunan her ceset, domuz bağları, işkenceli sorgu kasetleri Hizbullah'ı Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleştirmişti. Bir yıl sonra, 24 Ocak 2001’de Diyarbakır' da, ilin Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve beş meslektaşı aynı örgüt tarafından öldürüldü. Bu suikast, örgütün belini kırdıklarını iddia eden yetkililere çok sert bir tekzip olmuş, aynı zamanda Hizbullah hakkındaki senaryoların daha da artıp karmaşıklaşmasına yol açmıştı. Ocak 2011'deyse Hizbullah davasından yargılanan sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



“Derin Hizbullah” kitabının bu genişletilmiş ikinci basımı, sanıkların serbest kalışından sonraki dönemi "Üçüncü Hizbullah" olarak ele alan yeni ek bir bölüm içeriyor. Ruşen Çakır'ın hem farklı ve başarılı bir gazetecilik örneği hem de bir tür örgüt sosyolojisi çalışması olan kitabı, örgütü başka odaklarla kurduğu "derin ilişkiler" temelinde değil, bizzat kendi derinliği içinde ele alıyor ve Mısır, Cezayir, Afganistan gibi ülkelerde yaşananlardan hareketle, dünyada ve Türkiye'de İslamcı şiddetin geleceğini tartışıyor.





2) KAZARA MİLYARDER







Adı: Kazara Milyarder - Facebook’un Kuruluş Hikayesi

Yazar: Ben Mezrich

Çeviri: Belgin Selen Haktanır

Tür: Bilişim/Biyografi

Yayınevi: Doğan Kitap

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 132



Tanıtım:



“Beş yüz milyon arkadaş edinmek için, en iyi arkadaşınızı feda eder miydiniz?” diye soruyor bugün dünyanın en popüler sosyal arkadaşlık sitesinin mucidi Mark Zuckerberg…



Harvard’ın asosyal bilgisayar delisi. Arkadaşı Eduardo ile tek istedikleri o gece kızlarla iyi vakit geçirmekti. Ama gece fiyaskoyla sonuçlandı. Mark öfke içinde odasına dönerken az sonra, kendisine pas vermeyen kızdan intikam almak için yapacağı şeyin tüm dünyada çığır açacağından habersizdi. Çünkü Mark Zuckerberg o gece kendisini dünyanın en genç zenginleri listesine sokacak; onu en tepeye taşıyacak Facebook’un ilk tohumlarını atmak üzereydi… Ama en tepeye çıkarken “hain” ve “hırsız” damgası yiyeceğini henüz bilmiyordu…





3) NOAM CHOMSKY







Adı: Noam Chomsky

Yazar: Wolfgang B. Sperlich

Çeviri: Duygu Tekgül

Tür: Biyografi

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 138



Tanıtım:



Üretici dilbilgisi kuramıyla geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran bir dilbilimci ve özellikle ABD’nin dış politikalarına yönelttiği acımasız eleştirileriyle tanınan bir sol siyasal eylemci olan Noam Chomsky bugün tam 83 yaşında. Peki, hayatı bir biyografi için bol malzeme sağlıyor mu? Renkli kişilikleriyle tanınmış, ilgi çekici yaşamlar sürmüş çoğu özgün düşünürün tersine, kesinlikle hayır.



Bu biyografide Chomsky’nin hayatından çok yapıtını adım adım izleyerek son derece canlı bir zihin, cesur bir kişilik ve tutkulu bir bilimsel merakla seksen üç yıla neler sığdırılabileceğini görmek olası ama elbet türün meraklılarına…





4) YAZ KİTABI







Adı: Yaz Kitabı

Yazar: Perihan Mağden

Tür: Edebiyat/Deneme

Yayınevi: Everest Yayınları

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 290



Tanıtım:



Özel hayatlarını kamuya iştahla açan köşe yazarlarıyla, insanın toplumsal bir malzeme olduğunun bilinciyle, kendini okurlarının gözü önünde didikleyen Perihan Mağden arasındaki farkı en iyi anlatacak olan, yazılarından başka bir şey değildir. Bu yazılar bir 'Yaz Kitabı'na dönüşerek hiç dinmeyen bir sorgulamanın sesini taşıyor okurlara. Seveniyseniz yaşadınız, tanımıyorsanız,i müjde! Zira yeni bir keşif kapıda...





5) YAĞMUR AKŞAMLARI







Adı: Yağmur Akşamları

Yazar: Selim İleri

Tür: Edebiyat/Öykü

Yayınevi: Everest Yayınları

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 152





Tanıtım:



Türk öykücülüğünün dönemeçlerinden birini oluşturan Selim İleri, bu yeni öykü kitabıyla bir kez daha okurlarına kendi yazı evreninin kapılarını aralıyor. Tüm yaşamların içinde biriken tortuların, tozun toprağın, ağırlığın arasından, bizleri hayata hapseden her şeyin içinden sıyrılıp gelen öyküler bunlar...



Yıllardır bir kenara bırakılan, iz bırakmadığı sanılıp unutulmuş hesapların apansız birer baskını... Doğu'nun ve Batı'nın alet edildiği karanlık siyasetler ve bu siyasetler arasında yolunu arayan yapayalnız bireyler... Yürek burkan hesaplaşmaları…Gündelik değerlerin değil, tüm günlerin yazarı Selim İleri'den gerçek edebiyat tutkunları için...





6) ETKİN YÖNETİCİNİN SEYİR DEFTERİ







Adı: Etkin Yöneticinin Seyir Defteri

Yazarlar: Peter Drucker, Joseph Macıarıello

Çeviri: Zülfü Dicleli

Tür: Yönetim ve Liderlik

Yayınevi: Optimist Yayın Dağıtım

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 216



Tanıtım:



Etkin olmak öğrenilebilir. Etkinlik doğru şeyleri yapmakla ilgilidir. Aslında beş karmaşık duygudan oluşan bir alışkanlıktır. Pratik yaparak edinilebilir. Dünyanın dört bir yanındaki etkin yöneticilerle 60 yılı aşkın bir işbirliğinin deneyimlerinden süzülen Etkin Yöneticinin Seyir Defteri hem bir “Ne yapmalı” hem de “Nasıl yapmalı” kitabıdır.



Yönetim disiplininin en büyük düşünürü Peter Drucker, her düzeydeki yöneticiler, yönetici adayları ve bilgi işçileri için beş temel eylem planı sunuyor:



1) Zamanınızı nasıl yöneteceksiniz

2) Çabalarınızı bir katkıya nasıl dönüştüreceksiniz

3) Güçlü yanlarınızı nasıl üretken tutacaksınız

4) En önemli görevlere nasıl yoğunlaşacaksınız

5) Etkin karar almayı öğreneceksiniz







7) STRATEJİK DÜŞÜNMEK









Adı: Stratejik Düşünmek (Her Gün Karşılaştığınız Sorunlara Uzman Çözümler)

Yazarlar: Kolektif

Çeviri: Melis İnan

Tür: İş - Yönetim

Yayınevi: Optimist Yayın Dağıtım

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 111



Tanıtım:



Başarılı bir yönetici olmak için-rakiplerin ve sektörün analizinden enformasyonu yorumlamaya kadar-stratejik düşünmenin ayırt edici becerilerinde ustalaşmanız ve bu becerileri işinize nasıl uygulayacağınızı bilmeniz gerekir: “Stratejik Düşünmek”le şunları öğreneceksiniz:

· Stratejik düşünme nedir ve neden değerlidir?

· Stratejik düşünmeyi bir süreç olarak görmek için ne yapmalısınız?

· Stratejik düşünen kimselerin sergilediği kişisel özellikler, davranışlar, tutumlar ve bilişsel kapasite nedir?







8) TELEVİZYON: ÖLDÜREN EĞLENCE









Adı: Televizyon: Öldüren Eğlence - Gösteri Çağında Kamusal Söylem

Yazar: Neil Postman

Çeviri: Osman Akınhay

Tür: İnceleme – araştırma

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 196





Tanıtım:



TV bir cazibe merkezi olarak hayatımızın başköşesine kuruldu. Yirmi dört saat yayın yapan kanallarla tam bir görüntü sarhoşluğu yaşıyoruz. Alışkanlıklarımız, konuşma biçimimiz, ilişkilerimiz televizyona endekslendi sanki. "Eğlenceli", "renkli" bir hayat yaşamaya başladık. Resmi ideolojinin yasaklıları, toplum kıyısında yaşayanlar bütün "giz"leriyle evlerimizde artık. Kameralar pervasızca mahremiyetimizin en ücra köşelerine giriyorlar. Şiddetin bütün türleriyle tanıştık. "Reality show"larla kan ve acının da bir satış değeri olduğunu, reklam alabileceklerini öğrendik. Kapitalizmin en temel özelliği olan rekabetin insanları nasıl vahşileştirdiğini, iğrençleştirdiğini gördük. Duygularımız, tepkilerimiz, duyarlılıklarımız törpülendi...



İletişim kuramcısı Neil Postman on beş bin radyo ve televizyon kanalına sahip televizyon çılgını ABD'den hareket ederek söz ve yazı merkezli dönemlerle görüntü merkezli dönem arasındaki kültürel farklılıkları "hakikat" ve "kamu söylemi" açısından ele alıyor. Ona göre, kitabın nitelikli bir kamusal söylem için etkin bir rol oynadığı, düşünmeyi derinleştirdiği, ciddilik, tutarlılık, süreklilik ve bütünlük gibi kavramların yaşama imkânları bulduğu Yorum Çağı daha hakiki. Gösteri Çağı ise ideolojinin yerine kozmetiğin geçtiği, hakikatin imaja yenik düştüğü, her şeyin "eğlenceli" bir biçimde sunularak içeriksizleştirildiği, müthiş bir enformasyon bombardımanının insanları parçalara ayırarak tepkisizleştirdiği, hafızanın kaybolduğu, algılamanın ve muhakeme yeteneğinin azaldığı bir dönem.





9) BÜYÜK DEĞİŞİMLER ÇAĞINDA YÖNETİM







Adı: Büyük Değişimler Çağında Yönetim

Yazar: Peter Drucker

Çeviri: Zülfü Dicleli

Tür: İş – Yönetim

Yayınevi: Optimist Yayınları

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 302



Tanıtım:



Yönetim teorisi ve pratiği açısından tüm zamanların en etkili zihni olarak gösterilen Drucker, yarım yüzyılı aşkın bir süredir “Dünyanın en genç aklı” olarak kabul ediliyor. Yalnız işletmelerin değil, hükümetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerinde derinlemesine etkileri olan bu yönetim dehasının kaleme aldığı Değişimler Çağında Liderlik, yönetim konusunda günümüzün en önemli sorularını soruyor ve en geçerli yanıtlarını veriyor.





10) BEYNİNİZİ EĞİTİN







Adı: Beyninizi Eğitin

Yazarlar: Terry Horne, Simon Wootton

Çeviri: İbrahim Şener

Tür: Kişisel gelişim

Yayınevi: Optimist Yayınları

Yayın tarihi: Haziran 2011

Sayfa sayısı: 384



Tanıtım:



Beslenme Düzeni ve Yaşam Tarzı İpuçlarıyla Beyninizi Üst Seviyeye Çıkarın!.. Daha akıllıca çalışmak, daha keskin zekâya sahip olmak ve aynı anda eğlenmek istiyor musunuz? Beyninizi Eğitin kitabı bunu yapmada size yardımcı olması için yüzlerce bulmaca ve oyun içermektedir. Kitap ayrıca işyerinde ve evde beyninizi en zirve noktada tutmanızı sağlayacak beslenme düzeni ve yaşam tarzı sırları sunuyor...







