T24 Editörü Selin Ongun'un kitabı Taraf ve Akşam'da

Akşam gazetesinde İpek Özbey'in Ongun'la yaptığı söyleşi de şöyle:

Selin Ongun, Murat Belge'nin önsözüyle yazdığı ilk kitabında başörtülü 10 kadınla görüştü, 'Türbanlı Erkekler'i konuştu. 28 Şubat sonrasındaki değişim, kadınların ağzından ilk kez bu kadar net duyuruldu.

Ne Hayrünnisa Gül, ne de Emine Erdoğan'ın kendilerini temsil ettiğini düşünüyorlar. Yargılamamakla birlikte muhafazakar erkeklerin 28 Şubat süreciyle birlikte büyük bir değişim içine girdiklerini anlatıyorlar. Karma hayatlar ve kültürler içinde yetişen genç kuşağa ışık tutuyorlar ve çok eleştirilen ikinci eş durumuna... Gazeteci Selin Ongun, Ayşe Böhürler, Merve Kavakçı, Sibel Eraslan, Enise Akgül, Hülya Yazıcı Aktaş, Özlem Z. Topal, Fatma Tülin Kayhan, Esra Elönü, Hilal Kaplan ve Emel Çalışkan'a muhafazakar erkekleri sordu. Cevaplar çarpıcıydı...



- Bu kitabı yazmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz?

2009 yılının Mayıs ayında Tempo 24 internet sitesi için bir yazı dizisi hazırladım. O yazı dizisinden sonra sahiden olumlu tepkiler aldım. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin sosyoloji bölümündeki akademisyenlerinden dahi 'Kesinlikle enformasyona ihtiyacımız var' değerlendirmesini duyunca bu çalışmayı kitaplaştırmaya karar verdim. Haber dizisi için 5 kadınla görüşmüştüm, takibinde yeni söyleşiler ekledim. Ve işte kitap elinizde!



- Neydi sizi o kadınların peşinden gitmeye sürükleyen?

Enformasyon eksikliği! Değişim sürecini medya da son derece kısır cümlelerle ve çoğunlukla kadınlar üzerinden 'analiz' etme telaşı içinde oldu hep. Hatırlayalım: 'Jipe binen türbanlı, D&G örtü takan türbanlı...' Ya da Reina'ya türban takarak gidilip, kaleme alınan izlenim yazıları. Bu artık geçmiş bir dil. İşte tam da bu nedenle güncel enformasyon edinmeye gayret ettim. Projeksiyonu örtülü kadınların üzerine sabitlemeden erkeklere de çevirdik. Söyleşi yaptığım kadınların açık sözlülüğü ve samimiyetleri de aslında yeni bir döneme girdiğimize işaret ediyor. Bence örtülü kadınlar, artık meseleye 'Kol kırılır yen içinde kalır' tonunda bakmıyor.



- İsimleri ikna etmekte zorlandınız mı?

Bunun sadece bir gazetecilik çalışması olduğunu, türban-başörtüsü kutuplaşmasının taraflarına malzeme üretmeyi amaçlamadığımı iyi anlattım sanırım.