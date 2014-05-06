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Polisten 1 Mayıs'ta gözaltı dayağı

1 Mayıs olayları esnasında gözaltına alınan T24 Gece Editörü Deniz Zerin, gözaltı sürecinde neler yaşadığını anlattı

06 Mayıs 2014 13:22

1 Mayıs olayları esnasında gözaltına alınan T24 Gece Editörü Deniz Zerin, sağlık kontrolüne götürüldükleri sırada polis arabasında darp edildiğini ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Zaman’a konuşan Zerin, “Gayrettepe Ortaklar’da polis iki TOMA ile kalabalığa müdahale ediyordu. Arkadan da Çevik Kuvvet göstericilere saldırdı. Gaz bombası bulutu içinde kaldık. 17 kişiyle beraber gözaltına alındım. Emniyette ifade vermeyi reddettim. Bununla ilgili belgeyi imzalayıp sağlık kontrolünden geçmemize ve avukatlarımızla görüşmemizi yapmamıza rağmen hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden 2 defa ek gözaltı süresi aldılar.” ifadelerini kullandı. Editör Deniz Zerin, sağlık kontrolüne götürüldükleri cumartesi sabahında 34 A 69321 plakalı polis aracında bir polis tarafından darp edildiklerini açıkladı. Deniz Zerin, “Elimiz kelepçeli ve kendimizi savunamaz bir haldeyken Samet isimli polis memuru kafamızın arkasına tokat atıyordu, yüzümüze de iki elle tokat atarak bizi göz temasına zorluyordu. Sonrasında da ‘ne bakıyorsun lan?’ diyerek hakaret etti.” ifadelerini kullandı. Zerin, gözaltında tutuldukları süre içerisinde boynuna zorla poşu dolanan İbrahim isimli gencin de aralarında olduğu birçok kişinin darp edilmesine tanık olduğunu sözlerine ekledi.

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