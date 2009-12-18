T24 Ankara İletişim Fakültesi'ndeydi

T24 -

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) gruplarından Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Topluluğu'nun (UARGE) alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiği UARGE Medya Sohbetleri, bağımsız internet gazetesi T24.com.tr yayın yönetmeni Doğan Akın, başyazarı Aydın Engin ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’in katılımıyla İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.İnternet Gazeteciliği Semineri şeklinde gerçekleştirilen sohbete İletişim öğrencilerinin ilgisi yoğundu. Seminerde İnternet gazeteciliği, masaüstü yayıncılık ve bağımsız gazetecilik başlıkları tartışıldı. Konuşmacılardan sırasıyla Doğan Akın, Aydın Engin ve Utku Çakırözer geleneksel gazetecilik ve internet gazeteciliğine dair deneyimlerini paylaştılar. Aydın Engin konuşması sırasında altını çizerek “Gazeteciler olarak artık değişmesi gerekenler bizleriz. Artık var olan gazetecilik sistemine adapte olmamız hem bizler hem de bu mesleğe icra edecek olan siz öğrenciler için çok önemli.” dedi. Utku Çakırözer ise “Artık muhabirlerin görüntü almayı da, ses almayı da, haber yazmayı da bilmesi gerektiğini” vurguladı. Bu sistemin emek sömürüsü olduğu eleştirilerine ise Doğan Akın “Mesleğin tam olarak kazanılması sürecinde var olan bu gerçeklerin mesleğe girecek olan kişilerde bir atalet havası yaratmaması gerekir.” diye cevap verdi.