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Ekonomi

T129 ilk test uçuşunu yaptı ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 18:16

-T129 ilk test uçuşunu yaptı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 -  Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ilk T129 helikopterinin 1. Prototipinin ilk uçuşu bugün başarıyla gerçekleştirildi. TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, T129 ''P6'' prototipinin ilk uçuşunun, TUSAŞ test pilotları tarafından, TUSAŞ'ın Akıncı'daki tesislerinde planlanan zamanında ve başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Sabah saat 05.30'da havalanan helikopter, 90 dakika havada kalarak gerekli tüm testleri başarıyla tamamladı.  TUSAŞ Test Pilotları Adnan Meral ile Gökhan Korkmaztürk, testten sonra, ''Çok başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdik'' tespitinde bulundular. ATAK Helikopter Programı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri ihtiyacını yüksek teknolojiye sahip özgün aviyonik ekipmanların da entegre edileceği T129 helikopterleri ile karşılamak için başlatıldı. Program kapsamında, T129 helikopteri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özgünleştirilip üretilecek. TUSAŞ'ta üretimi tamamlanan P6 prototipinin ilk uçuşu, ATAK Programı'nın önemli mihenk taşları arasında yer alıyor. TUSAŞ'ta üretilecek olan üç adet prototipin ilki olan P6 prototipi TUSAŞ'ın ulaştığı teknolojik seviyeyi göstermek açısından önem taşıyor. TUSAŞ'ta, bin 500'ü mühendis olmak üzere yaklaşık 4 bin deneyimli personel çalışıyor.

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