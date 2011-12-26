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Ekonomi

T129 Atak helikopteri için yerli simülatör ANKARA (A.A)

26 Aralık 2011 15:28

-T129 Atak helikopteri için yerli simülatör ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Türkiye'de üretilecek ATAK pilotlarının harbe hazır hale gelmesi için hayati önem taşıyan Entegre Eğitim Sistemi Projesi, TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde gerçekleştirilecek. Helikopter simülatörlerini de içeren Entegre Eğitim Sistemi çalışmalarında sözleşme aşamasına gelindi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, T129 helikopterlerinin, TUSAŞ ana yükleniciliğinde devam eden ATAK Programı kapsamında üretildiği anımsatılarak, ATAK pilotlarının harbe hazır hale gelmesi için hayati önem taşıyan Entegre Eğitim Sistemi Projesinin de TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde gerçekleştirileceği belirtildi. Helikopter simülatörlerini de içeren Entegre Eğitim Sistemi çalışmalarında sözleşme aşamasına gelindiği ifade edilen açıklamada, sistemin 2 yıl gibi rekor bir sürede tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, böylelikle T129 helikopterlerinin envantere girmesiyle pilot eğitimlerinin daha etkin şekilde verilebileceği belirtildi. Açıklamaya göre, yaklaşık altı aydır devam eden çalışmaların başından beri, ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş birliği ile TUSAŞ'ın ana yüklenici olarak belirlenmesi, ATAK Programında yalnızca TUSAŞ'ın oluşturduğu bazı kritik bilgilerin doğrudan simülatörlerde kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu durum kritik bilgilerin gizliliğinin korunması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.  Söz konusu bilgiler, helikopter uçuş saatleri arttıkça elde edilen deneyimler ile yine TUSAŞ tarafından sorunsuz olarak güncellenebilecek. Bu sayede, simülatör ile gerçek helikopter arasında hissedilebilir hiçbir fark olmayacak. 

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