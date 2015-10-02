T24 LogoT24 Logo
Gündem

T-Mobile'a ait 15 milyon kullanıcı bilgisi çalındı!

Kredi raporlama firmalarından Experian tarafından, 15 Eylül'de fark edilen saldırıya yönelik soruşturma açıldığı ve konunun yasal mercilere bildirildiği belirtildi

02 Ekim 2015 11:45

ABD'nin en büyük kredi raporlama firmalarından Experian, 15 milyon T-mobile müşterisine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını açıkladı.

Experian'dan yapılan açıklamada, son iki yılda T-mobile adlı GSM operatörüyle sözleşme imzalayan 15 milyon Amerikalının isim, doğum tarihi, adres, sosyal güvenlik, ehliyet ve pasaport numaraları gibi önemli bilgilerinin siber hırsızlarca çalındığı kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, açıklamada, 15 Eylül'de fark edilen saldırıya yönelik soruşturma açıldığı ve konunun yasal mercilere bildirildiği belirtildi.

T-mobile'nin Üst Düzey Yöneticisi John Legere, Experian'la ilişkilerini gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Açıkçası, bu siber saldırıdan ötürü inanılmaz derecede kızgınım. Experian'la ilişkimizi dikkatli bir şekilde yeniden değerlendireceğiz. Ancak, şu anki önceliğim, etkilenen tüm müşterilere yardımcı olabilmek" değerlendirmesinde bulundu.

Connecticut Eyalet Savcısı George Jepsen da saldırıya ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.

ABD SİBER SALDIRILARDAN MUZDARİP

Experian'a yönelik siber saldırı, ABD'de bu sene tespit edilen onlarca "hacklenme" olayından sadece biri olarak kayıtlara geçti.

Ülkede şimdiye kadar siber saldırıya uğrayan diğer kuruluşlar arasında General Motors, Ford, DuPont, Dow Chemical, Motorola, Boeing, Cargill, Target, Amazon, AT&T gibi uluslararası şirketler de yer alıyor. Ancak, bilgisayar korsanları sadece şirketleri ve tüketicileri hedef almıyor.

ABD'de federal kurumlarda çalışanların güvenlik araştırmasını yapan ve performans değerlendirmelerini muhafaza eden ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) de geçen aylarda "hack"lenmişti. 21 milyondan fazla federal çalışanın kişisel bilgilerinin çaldığının ortaya çıkması, OPM Direktörü Katherine Archuleta'nın istifa etmesine neden olmuştu.

Bunun yanında ABD Gelirler İdaresi de 100 bini aşkın vergi mükellefine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını duyurmuştu.

 

ETİKETLER

hackçalındıhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24