T-Mobile'a ait 15 milyon kullanıcı bilgisi çalındı!

ABD'nin en büyük kredi raporlama firmalarından Experian, 15 milyon T-mobile müşterisine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını açıkladı.

Experian'dan yapılan açıklamada, son iki yılda T-mobile adlı GSM operatörüyle sözleşme imzalayan 15 milyon Amerikalının isim, doğum tarihi, adres, sosyal güvenlik, ehliyet ve pasaport numaraları gibi önemli bilgilerinin siber hırsızlarca çalındığı kaydedildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, açıklamada, 15 Eylül'de fark edilen saldırıya yönelik soruşturma açıldığı ve konunun yasal mercilere bildirildiği belirtildi.



T-mobile'nin Üst Düzey Yöneticisi John Legere, Experian'la ilişkilerini gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Açıkçası, bu siber saldırıdan ötürü inanılmaz derecede kızgınım. Experian'la ilişkimizi dikkatli bir şekilde yeniden değerlendireceğiz. Ancak, şu anki önceliğim, etkilenen tüm müşterilere yardımcı olabilmek" değerlendirmesinde bulundu.



Connecticut Eyalet Savcısı George Jepsen da saldırıya ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.



ABD SİBER SALDIRILARDAN MUZDARİP



Experian'a yönelik siber saldırı, ABD'de bu sene tespit edilen onlarca "hacklenme" olayından sadece biri olarak kayıtlara geçti.



Ülkede şimdiye kadar siber saldırıya uğrayan diğer kuruluşlar arasında General Motors, Ford, DuPont, Dow Chemical, Motorola, Boeing, Cargill, Target, Amazon, AT&T gibi uluslararası şirketler de yer alıyor. Ancak, bilgisayar korsanları sadece şirketleri ve tüketicileri hedef almıyor.



ABD'de federal kurumlarda çalışanların güvenlik araştırmasını yapan ve performans değerlendirmelerini muhafaza eden ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) de geçen aylarda "hack"lenmişti. 21 milyondan fazla federal çalışanın kişisel bilgilerinin çaldığının ortaya çıkması, OPM Direktörü Katherine Archuleta'nın istifa etmesine neden olmuştu.



Bunun yanında ABD Gelirler İdaresi de 100 bini aşkın vergi mükellefine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını duyurmuştu.