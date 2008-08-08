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Ekonomi

T-Bank 120 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

T-Bank Genel Müdürü Dinçer Alpman, “Piyasaların hassas olduğu bir dönemde sağladığımız bu kredi, Türk ekonomisine duyulan güvenin de göstergesidir” dedi.

08 Ağustos 2008 03:00

T-Bank, 120 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Yapılan açıklamaya göre T-Bank, sendikasyon kredisini, 12 ülkeden 22 bankanın katılımıyla tamamladı. Uluslararası piyasalardan 120 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlayan banka, sendikasyon kredisini bir yıl vadeli libor (Londra bankalar arası borçlanma faizi) artı yüzde 0,75 faiz oranıyla yeniledi.

T-Bank Genel Müdürü Dinçer Alpman, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2007
yılında 100 milyon dolar olarak alınan ve dış ticaretin finansmanında kullandırılan kredinin 120 milyon olarak yenilenmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Uluslararası piyasaların hassas olduğu bir döneme denk gelmesine rağmen 12 ülkenin önde gelen 22 bankasından alınan sendikasyon kredisinin, aynı zamanda Türk ekonomisine duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Alpman, bu yıl 75 milyon dolar olarak piyasaya çıkan sendikasyon kredisi tutarının uluslararası bankalardan gelen talep doğrultusunda 120 milyon dolara kadar çıkmasının T-Bank'ın bankacılık sektöründeki itibarına güç kattığını kaydetti. Alpman, sendikasyon kredisini, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomide lokomotif görevini üstlenen ve reel ekonominin temel taşlarından biri olan KOBİ'lere kullandırmak için aldıklarını belirterek, cirosu 2 milyon YTL ile 10 milyon YTL arasında olan yaklaşık 500 bin şirketin hedef kitleleri içine girdiğini bildirdi.

Bir bankanın yurtdışındaki çeşitli konsorsiyumlardan döviz cinsi borçlanması anlamına gelen sendikasyon kredisi, özkaynak sorunu yaşamayan dünya bankalarının bir araya gelerek küçük ölçekli bankalara uzun vadeli yüksek miktarda kaynak sağlamasıyla oluşturulan bir kredi türü. Kredi verenler açısından risk oranının düşüklüğü nedeniyle cazip olurken, kredi kullananlar yönünden, özellikle de ihracatın finansmanı için uygun maliyetli bir kaynak oluşturuyor. İç piyasada kim daha çok sendikasyon alabiliyorsa o banka daha ucuza kredi satabiliyor. Kredilerin faizi genellikle libor üzerine yüzde 0.5-1 gibi risk primi eklenmesiyle belirleniyor.

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