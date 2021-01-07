T24 Yıllık | Mehmet Yalçın yazdı: 90 yaşında 60'larında gösteren Amerikan şarap kralı Mondavi'nin hikâyesi

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Mehmet Yalçın'ın kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"'Şarabın başkenti' Bordo'nun Pomerol kasabasında, adı 'şato' olsa da gerçekte ufak bir malikâne olan evin salonunda, yemek sonrası keyfi yapıyorduk. Budanmış asma çubuklarının alevinde kızartılmış antrikotları gövdeye indirince ağırlaşmış, konyaklarımızı yudumlarken biraz da dedikoduya dalmıştık. Dünyanın dört yanından şarap yazarları, 'Grand Cru' şarapların yeni rekoltelerinin tadımları için toplanmıştık.



Lâf nereden dönüp dolaştı ise, Amerika'nın şarap kralı Robert Mondavi'ye geldi. Bir Fransız meslektaş, "Yaşlı kurt hiç boş durmuyor" dedi. "Şimdi de Brüksel'in en güçlü lobi şirketini tutmuş, Avrupa Parlamentosu'nda lobi yapıyor. Dünyada şarabın sağlığa yararları ile ilgili ne kadar bilimsel araştırma varsa toplatmış, şarap etiketlerinin arkasına 'Şarap sağlığa yararlıdır' yazdırmaya çalışıyor..."



Ancak bu söylenti gerçekleşmedi, zira Mondavi firması kısa bir süre sonra iki veliahtı arasındaki iktidar kavgası ve Güney Fransa'daki dev bir projesinin iptali gibi nedenlerle ekonomik krize girdi, ardından da içki dağıtıcısı bir şirkete satıldı. Satış sırasında 91 yaşında olan Kaliforniyalı şarap imparatoru da çok yaşamadı, üç yıl sonra 94 yaşında dünyamızdan ayrıldı. Gerçi Mondavi belki de etiketlere boşuna yazı ekletmeye uğraşıyordu, hayatı şarapla geçen biri olarak 90 yaşına rağmen 60'larında gibi göründüğü fotoğrafını etiketlere koysa belki daha etkili olurdu!"

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.

Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.

T24 Yıllık | Türkiye'de ilk ve tek: 70 yazar, sanatçı ve çizer buluştu