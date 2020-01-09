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T24 haber bülteni Manşet | 9 Ocak 2020

Hakan Aksay günün gelişmelerini aktardı

09 Ocak 2020 16:59

Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün | 

-Erdoğan-Putin zirvesi Türkiye’nin dış politik adımlarını sınırlandırdı.” Akademisyen Burak Bilgehan Özpek T24 Manşet’e yorumladı.

-ABD Başkanı Trump bu kez ılımlı konuştu, sert açıklama sırası Tahran’daydı: İntikam bitmedi!

-Metropoll, son araştırmasında halka AB’yi sordu. Sonuçlara göre halkın yarısı, AB’ye girmekten yana.

-Bahçeli’den FETÖ çıkışı: FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yeterince ilerleme yok.

-Berfin Özek'e asitli saldırı ‘basit yaralama’ sayıldı: 13 yıl ceza.

-İstanbul’da ‘insani geçim’ 3 bin 192 lira.

-Canan Kaftancıoğlu: Halkla inatlaşanlar, yaşanabilecek olumsuzlukların baş sorumlusudur.

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