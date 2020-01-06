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T24 haber bülteni Manşet | 6 Ocak 2020

Hakan Aksay günün gelişmelerini aktardı

06 Ocak 2020 16:54

Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün | 

-İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane eylemi sonuç verdi, rektörlük geri adım attı. 

-Ortadoğu'da yaşananlar ekonomiye yansıyor. 

-"Ekonomik krizi hâlâ kabul etmemek en büyük sorunlardan biri" Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu T24 Manşet'e yorumladı. 

-İran, "Süleymani’nin intikamını alacağız" dedi.

-“Ortadoğu’da gerginlik daha sert bir aşamaya yükseldi” Akademisyen Serhat Güvenç T24 Manşet'e yorumladı. 

-Avustralya alevlere teslim, 480 milyon hayvanın öldüğü belirtiliyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya askerlerimiz şu anda peyderpey gidiyorlar ama yoğunlaşma sonra olacak”

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