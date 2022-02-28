Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta takımının galibiyet golünü atan Attila Szalai, "Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-Lacivertlilerin golünü Miha Zajc ve Attila Szalai kaydetti. Fenerbahçe puanını 46 yaptı ve ikinci sıradaki Konyaspor ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Attila Szalai maçın ardından, "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Golün gelişimine değinen Macar stoper, "Attığım golü hatırlamıyorum, olaylar çok hızlı gelişti. Sanırım Dimitris Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız." ifadelerini kullandı.