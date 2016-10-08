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Dünya
Deutsche Welle

SZ: 3 Türk diplomat iltica talebinde bulundu

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üç diplomatın Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

08 Ekim 2016 14:26

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üç diplomatın Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu öne sürüldü. İddia Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu NDR ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde yer aldı. Habere göre, bu diplomatlar Ankara tarafından Gülen yapılanmasına yakın olmakla itham ediliyor.

Haberde, darbe girişiminden sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yüzlerce diplomatik pasaportu iptal ettiği belirtilerek, Almanya'da diplomatik pasaportu iptal edilen 8 kişi bulunduğu belirtildi.

Habere göre, söz konusu açıklama Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına yapıldı.

Buna göre diplomatik pasaportu iptal edilenlerin bir kısmı Almanya'dan ayrılırken kalanlar Almanya'ya resmi iltica başvurusunda bulundu.

Almanya İçişleri Bakanlığı, federal milletvekillerine bu durumda olan üç kişiden bahsederken hükümet kaynakları sayının daha fazla olabileceğine işaret ediyor.

Konunun Almanya-Türkiye arasında yeni bir gerginliğe sebep olabileceği belirtilen haberde, Sosyal Demokrat Parti İç Politika Sorumlusu Burkhard Lischka'nın "İltica başvurusunda bulunan Türk diplomatların başvurularının titizlikle incelenmesi gerektiğine" dair açıklamasına da yer verildi.

Haberde hükümet kaynaklarından edilnilen bilgiye göre, Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) diplomatların başvurularıyla ilgili bir karar vermediği belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin sınır dışı edilmelerinin söz konusu olmadığı için sürecin aceleye getirilmesinin de gerekli olmadığı vurgulandı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/SZ/afp/MK/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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