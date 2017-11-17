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Dünya

Sylvester Stallone ve koruması 16 yaşında kıza tecavüzle suçlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Ünlüler hakkında ortaya atılan cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarına en son eklenen isim ünlü aktör Sylvester Stallone oldu

17 Kasım 2017 12:36

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Ünlüler hakkında ortaya atılan cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarına en son eklenen isim ünlü aktör Sylvester Stallone oldu.
Sylvester Stallone\'nun 1986 yılında korumasıyla birlikte 16 yaşında bir kıza tecavüz ettiği iddia ediliyor. Ünlü oyuncu suçlamalar için “kesinlikle yalan” diyor ve tüm suçlamaları reddediyor.
İngiliz gazete Daily Mail’in ele geçirdiği polis kayıtlarına göre, o dönemde 40 yaşında olan Stallone, Las Vegas\'ta 16 yaşında bir kız çocuğuna koruması aracılığıyla otel odasının anahtarını verdi, sonrasında ise hem kendisi hem de koruması kızla cinsel ilişki yaşadı.
Polis kayıtlarındaki ifadeye göre, kız çocuğu Stallone ile cinsel ilişkiye girdikleri sırada odaya koruma De Luca\'nın da girdiğini ve \"Ben de katılabilir miyim?\" diye sorduğunu anlatıyor.
Daily Mail haberinde, \"Yine polis kayıtlarındaki ifadeye göre koruma De Luca kızı oral sekse zorluyor. Ünlü oyuncu Stallone da kızdan De Luca ile oral seks yapmasını istiyor\" denildi.
Olayın ardından Stallone\'nun kendisini tehdit ettiğini anlatan kız çocuğu, polis kayıtlarına göre hem Stallone\'un hem de korumasının olayı kimseye anlatmamasını istediklerini söyledi. (Fotoğraflı)

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