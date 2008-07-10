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Spor

Sylva'da pürüz çıktı

Trabzonspor kulübü, ön sözleşme imzaladığı Tony Sylva'nın transferini askıya aldığını açıkladı.

10 Temmuz 2008 03:00

Trabzonspor kulübü, ön sözleşme imzaladığı Tony Sylva'nın transferini askıya aldığını açıkladı.

 

Sylva ile bonservis sorununu kendisinin halletmesi şartıyla anlaşma yaptıklarını belirten kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ''Sylva, Fransız kulübünden alacağına karşılık, bonservisini alacaktı. Ancak, Fransız kulübü Sylva'nın alacağının daha az olduğunu iddia ediyor ve futbolcudan bonservisine karşılık bir bedel istiyor. Bu nedenle aralarında itilaf çıktı'' dedi.

 

Trabzonspor'un FIFA'da geçmişten kalan birçok dosyası bulunduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, ''Bu nedenle böyle itilaflı bir oyuncuyu almayız. Sylva, sorunu çözerse transfer olur. Aksi takdirde bu transferden vazgeçeriz. Bu nedenle bu transferi şu anda beklemeye aldık'' diye konuştu.

 

ZAFER YELEN DOSYASI

Hacısalihoğlu, Hansa Rostok takımından kadroya dahil etmek istedikleri Zafer Yelen'in transferine ilişkin olarak ise ''Alman kulübüne bir teklif sunduk. Şartlarımız belli. Eğer Trabzonspor'un şartlarını kabul ederlerse bu transfer gerçekleşir'' dedi. (Spor Servisi)

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