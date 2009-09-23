Sydney, kırmızıya boyandı!

Avusturalya'nın başkenti Sydney'i vuran kum fırtınası, şehri kırmızıya boyarken, şehirde yaşam olduğu gibi devam ediyor.
23 Eylül 2009 03:00
Avsuturalya'nın başkenti Sydney, çölden gelen kumların gökyüzünü kaplaması sonrası adeta 'ölümcül bir kızıl şehir' edasına büründü. Yetkililer, solunumla ilgili hastalıklara yol açabileceği ve trafikte kazalara sebep olabileceği nedeniyle Sydney halkını sokağa çıkmaması yönünde uyarmasına rağmen Sydney'de hayat olağan hızıyla devam ediyor.Bu arada yetkililer kum fırtınasının kapladığı alanın genişliğinin 500 km'den, uzunluğunun ise bin km'den fazla olduğunu söylüyor.
Ünlü Harbour Köprüsü'nün toz bulutlarının içinde kaybolduğu, deniz trafiğinin kum fırtınasından olumsuz etkilendiği belirtiliyor.
Yetkililerin, kum fırtınasının trafiği olumsuz etkileyebileceği ve kazalara yol açabileceği uyarısına rağmen Sydney halkı araçlarıyla yollarda...
Fırtınaya rağmen şehirde hayatın normal bir şekilde devam ettiği belirtiliyor.
Ve Sydney'i kaplayan kum fırtınasının bu fotoğrafı ise sosyalleşme sitesi Twitter'daki bir kullanıcı tarafından, fırtınanın bulutların üzerinden nasıl göründüğünü gösteriyor.