-SYDGM'DEN "ÖDENEK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür Vekili Cevdet Yaşar, 2010 yılının ilk altı aylık periyodunda kurum için ayrılan 11 milyon 930 bin TL'lik ödeneğin 2 milyon 679 bin 194 TL'sinin harcandığını bildirdi. Yaşar, yazılı açıklamasında, konuya ilişkin bir haberde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün (SYDGM), 2010 yılının ilk 6 aylık periyodunda, kurumun, tüm yıl için ayrılan 11 milyon 930 bin lira ödeneğin 7 katını tüketerek 82 milyon 680 bin lira harcadığının ifade edildiğini kaydetti. Cevdet Yaşar, Haziran 2010 sonu itibarıyla gerçekleşen 82 milyon 679 bin 194 lira bütçe giderinin, 1 milyon 651 bin 173 lirasının personel gideri, 204 bin 493 lirasının sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri, 736 bin 108 lirasının mal ve hizmet alım giderleri, 80 milyon lirasının cari transferler, 87 bin 420 lirasının ise sermaye transferleri kapsamında yapılan harcamalardan oluştuğunu belirtti. Bu noktada SYDGM ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bütçeleri arasında bir ayrıma gitmekte fayda bulunduğunu ifade eden Yaşar, açıklamasında şöyle dedi: ''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü genel bütçeye tabi bir kamu kurumu olup; genel bütçeden aktarılan ödenekler ile cari ve yatırım harcamalarını finanse etmektedir. SYDGM'nin 2010 yılı bütçesi 11 milyon 930 bin TL olup; daha sonra aktarılan 4 milyon TL ek ödenek ile birlikte bu rakam 15 milyon 930 bin TL'ye yükselmiştir. Ancak bahsi geçen haberde aynı dönem için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na, Maliye Bakanlığı'nca 3294 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması için aktarılan 80 milyon TL'nin hesaba dahil edilmesiyle birlikte SYDGM'nin kendisine ayrılan ödeneğin 7 katını harcadığı gibi yanlış bir sonuç çıkmaktadır. Bu doğrultuda SYDGM 2010 yılının ilk altı aylık periyodunda kendisine ayrılan 11 milyon 930 bin TL'lik ödeneğin 2 milyon 679 bin 194 TL'sini harcayarak yüzde 22,45 gerçekleşme sağlamıştır.