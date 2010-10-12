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Ekonomi

SWISSOTEL, 24 KASIMDA SATIŞA SUNULACAK İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2010 16:50

-SWISSOTEL, 24 KASIMDA SATIŞA SUNULACAK İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin satışa çıkarttığı ve daha önce katılım olmadığı gerekçesiyle ertelenen Swissotel The Bosphorus İstanbul'un satış ihalesi 24 Kasımda gerçekleştirilecek. İhale ve şartnamesine ilişkin bugün gazetelere belediye tarafından ilan verildi. İlanda, taşınmazın ve üzerinde bulunan 5 yıldızlı otelin taşınmaz üzerinde bulunan mükellefiyetleri ve haklarıyla birlikte muhammen bedelinin arsa ve bina değeri olarak 420 milyon lira olduğu, geçici teminatının 12 milyon 600 bin lira, ihaleye iştirak teminatının 42 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi. İlana göre, satış ihalesi 24 Kasımda Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak son teklif verme saati 12.00 olacak. İlanda, ''ihale konusu taşınmaz üzerinde 15 Şubat 2032 tarihine kadar geçerli olmak üzere üst hakkının tesis edilmiş olduğu, işletmecinin toplam cironun yüzde 7'sini işletme bedeli olarak belediyeye ödediği, alıcının taşınmazın çıplak mülkiyetinin yanı sıra işletme ciro payını ve süre sonunda otelin bedelsiz devralınmasına ilişkin haklarını da satış almış olacağı'' da kaydedildi.

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