T24 LogoT24 Logo
Dünya

Swaziland 'leydi'leri kızdırdı

Yoksul Afrika ülkelerinden Swaziland'da, Kral Mswati'nin 13 eşinden 9'unun birlikte Avrupa'ya alışverişe gitmesi protesto eylemine yol açtı

22 Ağustos 2008 03:00

Afrika ülkelerinden Swaziland'da, kralın eşlerinin birlikte Avrupa'ya alışverişe gitmesi protesto eylemine yol açtı.

BBC'nin haberine göre, Kral 3. Msvati'nin 13 eşinden 9'u, geçen hafta Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gitmek için uçak kiraladı. Eşlerin alışveriş gezisi yerel basına haber olunca, bu paranın daha iyi işlere harcanmasını isteyen kadınlar isyan etti.

AIDS hastası kadınlar için oluşturulan "Pozitif Yaşam" adlı bir sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, çok sayıda Swazi kadını, "Ülkenin üçte biri gıda yardımıyla yaşarken alışveriş gezisine gücümüz yetmez" diye bağırdılar.

Göstericiler, kralın eşlerinin alışverişe harcadığı paranın daha iyi şeylere kullanılabileceğine dikkat çeken bir şikayet mektubunu da Maliye Bakanlığı'na verdiler.



Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Swaziland'da, halkın yüzde 40'ının AIDS hastalığına yol açan HIV taşıdığı sanılıyor.

Swaziland Kralı 3'üncü Mswati (40) de, daha önce halkın parasını yeni saraylar yaptırmak, özel jet ve lüks arabalar almak için kullanmakla itham edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24