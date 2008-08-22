Swaziland 'leydi'leri kızdırdı

<br /><small><a rel="nofollow" style="COLOR:rgb(0,0,255);TEXT-ALIGN:left;" href="http://maps.google.com/maps?f=q&hl=tr&geocode=&q=swaziland&ie=UTF8&t=h&ll=-26.529565,31.464844&spn=5.895752,6.591797&z=6&source=embed"></a></small>

BBC'nin haberine göre, Kral 3. Msvati'nin 13 eşinden 9'u, geçen hafta Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gitmek için uçak kiraladı. Eşlerin alışveriş gezisi yerel basına haber olunca, bu paranın daha iyi işlere harcanmasını isteyen kadınlar isyan etti.AIDS hastası kadınlar için oluşturulan "Pozitif Yaşam" adlı bir sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, çok sayıda Swazi kadını, "Ülkenin üçte biri gıda yardımıyla yaşarken alışveriş gezisine gücümüz yetmez" diye bağırdılar.Göstericiler, kralın eşlerinin alışverişe harcadığı paranın daha iyi şeylere kullanılabileceğine dikkat çeken bir şikayet mektubunu da Maliye Bakanlığı'na verdiler.Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Swaziland'da, halkın yüzde 40'ının AIDS hastalığına yol açan HIV taşıdığı sanılıyor.Swaziland Kralı 3'üncü Mswati (40) de, daha önce halkın parasını yeni saraylar yaptırmak, özel jet ve lüks arabalar almak için kullanmakla itham edilmişti.