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Dünya

Svat vadisine gıda yardımı gündemde

Pakistan'ın Svat vadisinde Taliban operasyonlarında mahsur kalan yaklaşık 200 bin kişiye havadan gıda yardımı yapılabileceği bildirildi.

21 Mayıs 2009 03:00

Pakistan'ın Svat vadisinde Taliban güçlerine karşı sürdürülen operasyon sırasında mahsur kalan yaklaşık 200 bin kişiye havadan gıda yardımı yapılabileceği bildirildi.

Pakistan Yardım Operasyonu Başkanı General Nedim Ahmed, bölgenin diğer yerlerine ulaşılıp insani yardım faaliyeti başlatılırken, kuzey Svat'a ulaşmada ise güçlükler olduğunu söyledi.

Ahmed, Taliban'a karşı saldırı başlatılan Svat vadisindeki ana yerleşim birimi Mingora'dan çoğu sivilin ayrılamadığını, çoğunun halen vadide olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Mingaro ve civarındaki savaş bölgeleri nedeniyle halktan şu anda daha riskli olduğu için yolculuk yapmamalarını istemişlerdi.

Ahmed, bu bölgede etkin yardım operasyonu yapamadıklarını, gerekmesi durumundaysa kimi bölgelere havadan gıda yardımı atmaya hazır olduklarını aktardı.

Nedim Ahmed, Svat vadisinde savaşın son aşamalarında olunduğunu ve halkın bir kısmının huzur sağlanan yerlere geri dönmeye başladığını kaydetti.

Pakistan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Yerlerinden olanlar için 224 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunulmuştu.


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