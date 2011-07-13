-SV AUSTRIA SALZBURG: 1 - BEŞİKTAŞ: 3 LEOGANG (A.A) - 12.07.2011 - Beşiktaş, Avusturya kampı kapsamında yaptığı ilk hazırlık maçında, SV Austria Salzburg'u 3-1 yendi. Salzburg kenti yakınlarındaki Leogang kasabasında sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Avusturya 3. Ligi takımlarından SV Austria Salzburg ile Zell Am See kasabasında karşılaştı. Beşiktaş'ta teknik direktör Tayfur Havutçu'nun, şike soruşturması kapsamında Türkiye'de gözaltına alınması nedeniyle yardımcı antrenör Roland Koch, takımın başında yer aldı. Beşiktaş maça, Rüştü, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Sidnei, Necip Uysal, Ernst, Fernandes, Sabrosa, Quaresma ve Almeida'dan oluşan 11 ile başladı. İkinci yarıda Beşiktaş, İbrahim Toraman'ın dışında Cenk, Aurelio, Mustafa Pektemek, Veli, Tanju, Guti, Bebe, Hilbert, Sivok ve Holosko'nun yer aldığı kadro ile sahaya çıktı. Maçta Beşiktaş'ın gollerini 5. dakikada İbrahim Toraman, 47. dakikada Holosko ve 58. dakikada Bebe kaydederken, ev sahibi takımın tek golünü ise 4. dakikada Pavlovic Dusan attı.