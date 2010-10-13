-SUZUKİ'DEN "PİYANGO" GİBİ GERİ ÇAĞIRMA İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Suzuki Türkiye, 2009-2010 model Grand Vitara'ları, hiçbir ek ödeme olmadan 2011 modelleriyle değiştirecek. Suzuki Türkiye 139 adet 2009 ve 2010 model 3 kapılı Grand Vitara modeli aracı, evrak eksikliğinden kaynaklanan bir sorun nedeniyle geri çağırarak, müşterilerine 2011 model yeni Grand Vitara verecek. Suzuki Türkiye Murahhas Azası Ali Savcı konuya yaptığı açıklamada, 2009 ve 2010 model 139 adet 3 kapılı Grand Vitara'nın ithalatı sırasında belgelerinde eksiklik olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Her aracın karayolları uygunluk belgesi olduğunu, bunun alınabilmesi için de Avrupa tip onalı ya da ulusal tip onayının bulunması gerektiğine işaret eden Savcı, 2009 yılında ithal ettikleri 139 araçta Avrupa tip onay numarasının aracın tanıtım bilgilerinin yer aldığı plakaya işlenmediğinin tespit edildiğini belirtti. Bunun, geriye dönük olarak düzeltilmesinin imkanının olmadığını anlatan Savcı, şunları kaydetti: ''Konuyu uzun süre araştırdık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Japonya ile konuştuk. Bu evrak eksikliğini gidermenin tek yolu araçların toplanıp müşterilere yenisinin verilmesi. Çünkü ileri ki yıllarda araçlar trafik muayenesine girdiğinde müşteri sıkıntıya düşebilir, araç trafikten men edilebilir. Böyle bir sıkıntı doğmaması için şimdi 139 adet aynı renk ve aynı özelliklerde araç ithal ettik ve müşterileri bilgilendirdik. Bu 139 araç değişecek. Ama vurgulamak gerekirse araçlarda herhangi bir teknik eksiklik herhangi bir güvenlik sıkıntısı yok. Bu geri çağırma tamamen araçların evrakı ile üzerindeki teknik bilgi arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bunu gidermenin tek yolu da araçları değiştirmek.'' Geri çağrılan araçların Japonya'ya iade edileceğini belirten Savcı, yetkili satıcıların ve müşterilerin bilgilendirildiğini, müşterilerin bu geri çağırmaya şaşırdığını aynı zamanda sevindiklerini söyledi. Savcı, ''Müşteriler için piyango gibi bir şey oldu. Aracını satanlar olmuş, onlar tabii üzüldüler'' dedi. Durumu, ithalat sırasında fark ettiklerini, bu şekilde ithal edilip satılan araçları daha sonra tespit ettiklerini ifade eden Savcı, geri çağırmanın maliyetinin Suzuki'ye ait olacağını kaydetti.