Süzme bal daha sağlıklı

İleri, balın kalitesinin, içinde bulunduğu petekle ölçülemeyeceğini, kalitenin, yörenin çiçek ve bitki örtüsüyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Avrupa'da süzme bal tüketiminin yaygın olduğunu, Türk halkının ise genellikle, ''peteklisi kalitelidir'' düşüncesiyle hareket ettiğini ifade eden ileri, şöyle konuştu:''Petek bal tüketimi Anadolu'da daha yaygın. Halk arasında özellikle karakovan balının kalitesinin yüksek olduğu şeklinde yaygın bir anlayış ver. Oysa petek bal tüketimi insan sağlığı açısından çok uygun değil. Peteğin yapımında kullanılan bal mumu 65 derecede erir. Balla vücuda giren petek, erimeden sindirim sisteminde dolaşır.'' 1 kilogram petekli balın 300 gramının petekten oluştuğunu kaydeden İleri, şunları söyledi:''Dolayısıyla petek bal aldığınızda yüzde 30 gramaj kaybınız var demektir, yani daha pahalıya gelir. Hem pahalı, hem sağlıksız olan petek bal yerine süzme bal tüketimi yaygınlaştırılmalı. Balın kalitesi petekle ölçülmüyor. Balı siz karakovana da koysanız, beyaz kovana da koysanız, siyah kovana da koysanız çok önemli değil. Balın kalitesi yöredeki çiçek ve bitki örtüsüyle alakalı. Balın, peteğin içine konması onun çok kaliteli olduğu anlamını taşımaz.''Cahit İleri, arıcıların, arıları sakinleştirmek ve kovandan çıkarmak için körükle püskürttükleri dumanın, peteğin üzerinde biriktiğini, balın tüketimi sırasında petekte oluşan bu tortuların da insanın sindirim sistemine girdiğini anlatarak, ''Onun için süzme bal tüketmek daha uygundur. Süzme balın tüketilmesini istiyoruz'' diye konuştu.