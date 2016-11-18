Süzer Plaza'da büyük kavga; özel harekât plazaya girdi!

Süzer Plaza içerisinde bulunan bir şirkette iki taraf arasındaki alacak verecek kavgası büyüyünce olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat polisleri plazaya gelerek güvenlik tedbiri aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Şişli'deki "Süzer Plaza"da hareketli dakikalar yaşanıyor. Son olarak özel harekat polisinin girdiği binada yarım saattir sıradışı hareketlilik var. "50 kişilik grup bastı. Silahları da var" şeklindeki ihbardan sonra polis harekete geçti.

Olay yerine gelen polis bina içinde yaklaşık 10 kişilik bir grubun üzerini aradı bu sırada gerginlik yaşandı ama grup bina dışına çıkarıldı. Bu sırada olay yerine gelen özel harekat polisinin de plazaya girdiği görüldü.

Bina dışına çıkarılan grupta bulunanların alacakları olduğunu, bu alacakları nedeniyle binaya geldiklerini söyledikleri belirtiliyor.

Süzer Plaza'dan açıklama

Süzer Plaza'dan yapılan açıklama şöyle:

Bugün (18.11.2016) medyada “Süzer Plaza’da Alacak-Verecek Kavgası” başlığı ile çıkan haberler üzerine Süzer Plaza Yönetimi olarak aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Binamızda bulunan bir kat malikine ait bir dairede faaliyet gösteren kiracı şirketin sahiplerinin piyasaya olan borcu nedeniyle bir grup alacaklı bina önüne gelmiştir. Bu kişiler binaya alınmamışlar ve konu ile ilgili polise haber verilmiştir.

Gelen güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olay sona erdirilmiştir.

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