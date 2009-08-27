Süzer ailesi onay verdi

Baran Süzer, Aysun Kayacı ile beraberliğine ailesinden onay aldı.

Süperman'im dediği sevgilisi Ozan Sevindik'ten ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Aysun Kayacı, yaklaşık 1 ay önce hayatının aşkını buldu! Birçok ünlü güzelle aşk yaşayan Baran Süzer'e gönül veren Kayacı, beraberliği hakkında konuşmasa da ünlü çiftin cephesinden gelen haberler ilişkinin hayli ciddi olduğu yönünde... Söylenenlere göre; Aysun Kayacı çoktan Süzer ailesi'nin gönlünü fethetmeyi başardı...

Ayrı uçakla döndüler

Aysun Kayacı için "Hayatımın aşkı" diyen Baran Süzer, sevgilisini annesiyle tanıştırdı. Tanışmanın ardından çift, Göcek'e gitti. Aysun Kayacı ile Baran Süzer'in 1 hafta tatil yaptıkları yatlarında sosyetik playboy Evren Teker ile yabancı bir manken de vardı. Kayacı ile Süzer, gazetecilere yakalanmamak için ayrı ayrı uçaklarda geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'a döndü. Aysun Kayacı, havalimanından Baran Süzer'in şoförüyle ayrıldı.

ABD'ye birlikte gidicekler

Dil eğitim için ABD'ye gidecek Aysun Kayacı'yı Baran Süzer de yalnız bırakmayacak. Genç işadamı, fırsat buldukça Kayacı'nın yanında olacak.













