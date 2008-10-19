Suzan’ı milyarder mi öldürttü?

Mısırlı emlak kralı Hişam Talaat Mustafa, eski bir polis memuruna 2 milyon dolar ödeyerek Lübnanlı şarkıcı Suzan Tamim’i öldürtmekle suçlanıyor.



Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in oğluna yakınlığıyla tanınan dolar milyarderi emlak kralı Hişam Talaat Mustafa’nın, Lübnanlı ünlü şarkıcı Suzan Tamim’i (30) öldürmeye azmettirmekle suçlandığı cinayet davası dün başladı.



Başkent Kahire’de geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan davada, geçen temmuz ayında Dubai’deki lüks dairesinde vahşice katledilen Suzan Tamim’in (30) katil zanlısı, eski polis memuru Muhsin el Sukkari de yargılanıyor. Talaat Mustafa, Sukkari’ye Suzan Tamim’i öldürmesi için 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyor.



Mustafa, dünkü savunmasında masum olduğunu söyledi ve üç senedir birlikte olduğu şarkıcının kendisini terk etmesi üzerine otelinde çalışan güvenlik görevlisini cinayete azmettirdiği iddialarını reddetti.



Suzan Tamim’in Dubai’deki dairesine girerek ünlü şarkıcıyı öldürmekle suçlanan Muhsin el Sukkari ise mahkemede tel kafesin ardından bağırarak ’Allahın adına yemin ederim ki ben öldürmedim’ dedi. Mahkemede yer alan delillerde ise iş adamı ile eski polis memuru arasındaki telefon kayıtları, güvenlik kamerasından alınan görüntüler incelendi.



1996’da Lübnan’daki pop star yarışmasını kazanarak Ortadoğu’da büyük üne kavuşan Tamim 28 Temmuz’da Dubai marinadaki dairesinde birkaç yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Medyada yer alan haberlere göre inişli çıkışlı bir hayat yaşayan talihsiz pop star, Mustafa ile 3 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra onu terk ederek önce Londra’ya, sonra da Dubai’ye gitti.

