Suzan Sabancı Dinçer TeknoSA'daki tüm hisselerini sattı

Sabancı ailesinin 3. kuşak üyesi, İş Kadını Suzan Sabancı Dinçer, TeknoSA İç ve Dış Ticaret AŞ'deki 870 bin 263 adet hissesini sattı.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı duyuruda, Suzan Sabancı Dinçer'in Teknosa payları ile ilgili olarak 3,50 TL fiyattan 870 bin 263 adet hisse satış işlemi gerçekleştirdiği ve şirketteki payının sıfırlandığı bildirildi.

2016'da 70 mağaza kapatan Teknosa'nın yıl sonu bilançosunda 160,6 milyon TL zarar açıklamıştı.

2016 boyunca çeşitli aralıklarla satmıştı

2016 yılında 70 mağaza kapatan Teknosa, yılsonu bilançosunda 160,6 milyon TL zarar açıklamıştı. Zararın ardından BIST tüm hisseler arasında yüzde 9’u geçen değer kaybı ile Teknosa hisseleri en çok düşüş kaydeden olmuştu.



2016’nın 4. çeyreğindeki 10,2 milyon lira kârına karşılık yılı 160,6 milyon lira zararla tamamlayan Teknosa’nın 2015 zararı ise 96,6 milyon liraydı. 2016 yılı cirosu da yüzde 4 düşüşle 3,07 milyar lira olarak gerçekleşti.

Zarar eden Teknosa hisselerini, Sabancı ailesi de sattı!

15 Şubat'ta da KAP’a gelen açıklamalarda Teknosa hisselerinde dün gerçekleştirilen satışın 9,1 milyon TL’lik kısmının Suzan Sabancı Dinçer ve Serra Sabancı’ya ait olduğu bildirilmişti. Açıklamalara göre Serra Sabancı 4,00 – 4,30 TL fiyat aralığından 893 bin 606 TL adet Teknosa hissesi sattı. Sera Sabancı’nın Teknosa’daki payı yüzde 2,27’ye gerilerken satış tutarı 3 milyon 647 bin 512 TL oldu.

1 milyon 318 bin 274 adet Teknosa hissesi sattı

Suzan Sabancı Dinçer ise 4,00-4,36 TL fiyat aralığından 1 milyon 318 bin 274 adet Teknosa hissesi sattı. Suzan Sabancı Dinçer’in Teknosa’daki payı yüzde 1,27’ye gerilerken satış tutarı 5 milyon 460 bin 515 TL oldu.



Suzan Sabancı Dinçer ve Serra Sabancı, 2016 yılı boyunca da çeşitli aralıklarla Teknosa hisselerinde satış yapmıştı.