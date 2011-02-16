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Dünya

SUZAN MÜBAREK MEYDANI'NIN ADI DEĞİŞTİ KAHİRE (A.A)

16 Şubat 2011 21:54

-SUZAN MÜBAREK MEYDANI'NIN ADI DEĞİŞTİ KAHİRE (A.A) - 16.02.2011 - Mısır'ın Minye kentinde valilik, protestolar sonucunda istifa etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in adını taşıyan meydanın ismini değiştirdi. Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan El Mısri El Youm gazetesinin haberine göre, Minye Valiliği, Suzan Mübarek Meydanı'nın adının bundan sonra "25 Ocak Devrim Şehitleri Meydanı" olmasına karar verdi. Suzan Mübarek'in babasının Minye nüfusuna kayıtlı olması dolayısıyla değişikliğin önemli olduğu yorumu yapılıyor. Minye Valisi Ahmet Ziyaeddin, kararın, Mübarek'in istifası ile sonuçlanan 18 günlük ayaklanmada şehit düşenlerin anısına, halkın popüler taleplerine yanıt olarak alındığını söyledi.  -SİVİL YÖNETİME HIZLI GEÇİŞ ÇAĞRISI- Mısır'da 18 gün süren halk ayaklanması sırasında muhalifler tarafından Hüsnü Mübarek yanlısı olduğu gerekçesiyle eleştirilen El Ezher Şeyhi El Tayyib, ülkede sivil yönetime hızlı geçilmesi çağrısında bulundu. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Tayyib, İslam hukukunun çoğunluğun yönetimini iyi bir yönetim olarak kabul ettiğini ifade ederek, sivil yönetime geçişte El Ezher'in halkın yanında olacağını vurguladı. Ortak saygı kültürü içerisinde halkın güvenlik güçlerine yardım etmesi, güvenlik güçlerinin de halka sıcak davranmasını isteyen Tayyib, 6 ay sonra özgür ve adil seçimlerin yapılmasının önemine işaret etti. 

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