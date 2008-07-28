Suyla gelen sağlık

Su, bir yudum sağlık aslında... Ve bu sağlık deposu hepimizin elinin altında mevcut... İçindeki mineraller sayesinde pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Suyun nimetlerinden faydalanmak için kendi kendinize yapabileceğiniz uygulamalar da var: İşte 7 sağlık sorunu için öneriler…



Düşük Tansiyon



Düşük tansiyon sorununun hakkından gelmek için kan dolaşımını hızlandırmak gerekiyor. İşte bunun için bir öneri



İki kovaya ihtiyacınız olacak. Birini 36–38 derece arasında suyla, diğerini ise mümkün olduğu kadar soğuk suyla doldurun. İkinci kovadaki su, ne kadar soğuk olursa o kadar iyi unutmayın. Önce 5 dakika boyunca kollarınızı tamamen sıcak kovaya sokun. Sonra 10–20 saniye soğuk suya daldırın. Bütün bu işlemi baştan sona bir kez daha tekrarlayın. Suyu kollarınızdan akıtın ama kurulamayın. Şimdi olduğunuz yerde hafif koşu yapın. Tekrar ısınana kadar hareket etmelisiniz.



Sırt Ağrıları İçin



Gerginlikler, duruş bozuklukları sırt ağrılarına sebep olabiliyor. İşte bundan kurtulmak için iyi bir öneri



Tek başınıza da yapabilirsiniz belki ama arkadaşınızdan yardım istemek işinizi kolaylaştıracak. Küvetin içine koyacağınız bir tabureye dik biçimde oturun ve duşu açın. Suyu sırtınıza gelecek biçimde ayarlayın. Sıcaklık önceleri 33 derece olabilir. Sonra yavaş yavaş artırın. 42 dereceye kadar çıkabilirsiniz. Süre, 5–10 dakika olmalı.



Cildinizdeki kan dolaşımı iyice hızlanmalı. Bunu derinizin pembeleşmiş görüntüsünden anlayabilirsiniz. Daha sonra kurulanın ve yarım saat yatakta dinlenin. Bacaklarınızın altına yastıktan bir yükselti koyarsanız daha da rahat edersiniz. Bunu her gün tekrarlayabilirsiniz.



Soğuk Algınlığı Başlangıcı



Sesiniz gitmiş, boğazınız batıyor, gözleriniz yaşarmaya başladı. Soğuk algınlığının ilk belirtileri…



Hemen ayaklarınıza sıcak su banyosu yapmalısınız çünkü büyük ihtimal üşütmek üzeresiniz. Sıcak su hem ayaklarınıza iyi gelecek hem de virüslerin vücudunuza yerleşmesini önleyecek. Kovayı 33 derece sıcaklıkta suyla doldurun. Bacaklarınızı dizlerinize kadar içine daldırın. Ardından 15–20 dakika boyunca 39 derecede, daha sonra da 42 derecede uygulamayı devam ettirin. Bacaklarınızı kurulayın ve 15–30 dakika kadar yatakta dinlenin. Bu süreci soğuk algınlığı belirtileri kaybolana dek her akşam, aksatmadan uygulayın.



Su terapisinin 4 temel şartı



1. Soğuk su terapileri sıcak bedende daha etkili olur. Bu yüzden soğuk olan derinizi, uygulamadan önce hareket ederek veya sıcak suya sokarak ısıtın. Bu arada oda ısısı 21 derece civarında olsun.



2. Soğuk uygulamalardan sonra da vücudun ısınması çok önemli. Bu yüzden sıcak yatağın içine girip, kendinizi ısıtın.



3. Uygulamaları yemekten hemen önce veya sonra yapmayın. Genellikle 30 dakikanın geçmesini bekleyin. Böylece sindirim süresini geçirmiş olun.



4. Aslında en iyisi hiç içmemeniz ama… Uygulamadan 2 saat önce ve sonra sigara içmeyin. Çünkü duman damarları daraltır ve su terapisinin etkisini azaltır.



Regl Sancısı İçin



Regl sancılarında sıcak-nemli bir bezi direkt deriye temas ettirmek dokuya ve organlarınıza iyi gelecek.



Çok kolay ve kullanışlı bir tarif veriyoruz sizlere. Sekiz kez katladığınız bir keten bezi, kaynar suya koyun. Daha sonra üzerine bir havlu sarın ve sıkın. Bu işlemi dikkatlice yapın ve kontrol edin; deriniz yanmasın. Sonra bu havlu yumağını karnınıza koyun. Üzerine yün bir bezi iyice sarın. Böylece kalabildiğiniz sürece kalın. Bu işlem diğer karın kramplarına ve ağrılara da iyi gelecek.



Sinirliyseniz



Bütün gününüz inanılmaz stresli geçti. O halde hemen küveti sıcak suyla doldurup, içine girin. Sinirlilik halini gidermenin en iyi yolu sıcak suyla dolu bir küvet! Böylece damarlarınız genişleyecek, kan akışınız yoluna girecek ve bedeniniz sakinleşecek. Suyun dinginleştirici etkisi beyninize de iyi gelecek.



Küveti dörtte üç oranında sıcak suyla doldurun. En az 10, en çok 15 dakika küvette kalın. Suyun içine damlatacağınız birkaç damla lavanta esansı daha da iyi gevşemenizi sağlayacak. Şimdi yavaşça kalkın. Ilık suyla bir kez daha duş alın ve kurulanıp en az 20 dakika karanlık bir odada uzanın.



Baş Ağrısı İçin



Ağrı kesiciler mutlaka işe yarar ama yüzünüze soğuk bir duş yapmak, hem yan etkisiz hem de oldukça etkili.

Soğuk su, başınızdaki gerginliği alacak. Duş başlığını öyle bir ayarlayın ki, bolca su gelsin. Eğer olmuyorsa duşun kafasını çıkarın. Hortum kısmından daha çok su gelir böylece. Şimdi omzunuza bir havlu alın ve küvete eğilin. Soğuk suyu önce alnınızdan sonra yüzünüzün sol tarafından akıtın. Aşağı yukarı hareketlerle sağa ve sola doğru işlemi devam ettirin. Son olarak soğuk suyla yüzünüzde 3 kez dairesel hareket yapın. Bu işlem migrene de iyi geliyor.



Uyku Bozuklukları



Yün ve keten çoraplarla ıslak çorap terapisini mutlaka deneyin.

Bunun için dizin bir karış altında biten bir çift keten çoraba ihtiyacınız olacak. Bir çift de yünlü çoraba. Önce ketenli çoraplarınızı soğuk suya daldırın. İyice sıkın ve sıcak ayaklarınızın üzerine giyin! Bunun üzerine yünlü çorabınızı geçirin. Bu ıslak çoraplarla mümkün olabildiğince durun.



(Kaynak: Formsante Dergisi)







