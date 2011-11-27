Suya düşen telefonunuz için kurutma makinası kullanmayın

T24 - Suya düşen cebinizi sakın kurutma makinesiyle kurutmayın, onun yerine bu sihirli çözümü uygulayın.



Cep telefonlarınızın veya hassas elektronik cihazlarınızın üzerine su döküldüğü, ya da suya düştüğü olmuştur. Bu durumda çoğu kullanıcı, cihazı saç kurutma makinesine tutmak gibi yanlış çözümlere başvurabiliyor. Böyle bir çözüm, nemi daha derinlere iterek işi kötüleştirebiliyor.



İşte cep telefonunuz veya elektronik cihazınız ıslandığında onu kurtarmak için yapabilecekleriniz...



Öncelikle suda duran telefonu hemen sudan çıkartın. Ne kadar çabuk çıkartırsanız, o kadar çok kurtarma şansınız var. Sonra cihazınızın pilini çıkartın. Kapatarak zaman kaybetmeyin ve pili olabildiğince çabuk çıkartın.



Küçük bir tornavidayla birkaç parçayı sökün. Ancak kuruduğunda geri toplayabileceğinizden emin olun. "Soğuk" modda bile olsa saç kurutma makinesi kullanmayın. Bu, cihazınızı geçici olarak onarabilir ancak ileride derinlere giden nemin oksitlenme yol açarak cihazın bozulmasına yol açabilir.





