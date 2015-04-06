Suya düşen kızlarını kurtarmaya çalışan ailenin tüm üyeleri boğularak öldü

Çin'in Chaotyang eyaletindeki Shantou kentine mezarlık ziyareti gerçekleştiren bir ailenin tüm üyeleri trajik bir biçimde hayatını kaybetti. Ellerini yıkamak için yakınlardaki baraj gölüne giden 17 yaşındaki genç kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ailenin diğer üyeleri, genç kızı kurtarmak için "insan zinciri" oluşturdu ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Genç kızı kurtarmaya çalışan 6 kişi de aynı şekilde suya düşerek hayatlarını kaybetti.

Baraj gölünün karşı yakasından olaya tanık olan ancak yardımcı olamayan kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, aile üyelerinin cansız bedenlerine ulaştı. Yetkililer, 17 yaşındaki genç kızı kurtarmaya çalışan 6 kişinin (anne, baba, 13 ve 15 yaşındaki iki kardeş de dahil olmak üzere) de 17 yaşındaki genç kızı kurtarmaya çalışırken hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.