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Dünya

Süveyş Kanalı gelir rekor kırdı  KAHİRE (A.A)

25 Aralık 2011 17:36

-Süveyş Kanalı gelir rekor kırdı  KAHİRE (A.A) - 25.12.2011 - Süveyş Kanalı, geçiş ücretleri konusunda kurulduğu günden bu yana en yüksek geliri 15 Kasım günü elde ederek rekor kırdı.  Süveyş Kanal Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım günü kanaldan geçen 3 milyon 795 bin ton yük ile geçen 60 gemi Mısır'a 18 milyon 578 bin dolar kazandırdı.  Bu rakam, Süveyş Kanalı'nın hizmete açıldığı 1867 yılından bu yana kaydedilen en yüksek gelir olarak kaydedildi.  Mısır, Süveyş'ten geçiş yapan gemilerden ve bu gemilere sağlanan römorkör hizmetlerinden tonaja göre ücret alıyor.  Süveyş Kanalı, Mısır ekonomisine yılda ortalama 6 milyar dolar gelir sağlıyor. 

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