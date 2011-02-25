Suudiler petrolde hamleyi yaptı

T24 - Suudi Arabistan, Libya'da petrol üretiminin aksaması sonrası petrol arzında yaşanan sorunu bertaraf etmek için harekete geçti. Suudiler günlük petrol üretimini 9 milyon varilin üzerine çıkardı.







Suudi Arabistan küresel petrol arzında kriz yaşanacağına yönelik korkuları yatıştırmak için harekete geçti.

Suudi Arabistan petrol üretimini günlük 9 milyon varilin üzerine çıkardı.

Finansal Times'a konuşan bir Suudi yetkiliye göre, Suudi Arabistan, petrol şirketlerine ne kadar ve hangi tür petrole ihtiyacı olduğunu sormuştu. Görüşmelere hükümetler de katılmıştı.

Libya'da üretim tamamen dursa bile, Suudi Arabistan'ın fazladan üretim kapasitesiyle bu açığı rahatça karşılayabileceği belirtiliyor.

Libya'nın günlük üretimi ortalama 1.6 milyon varil. Suudi Arabistan'ın fazladan üretim kapasitesi ise 4 milyon varil düzeyinde bulunuyor.



