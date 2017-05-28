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Dünya

“Suudiler damızlık inek gibi, ABD parayı aldıktan sonra kesecek!”

Hamaney: Bu aptallar, para vererek İslam düşmanların samimiyetini kazanacağını zannediyor

28 Mayıs 2017 19:23

Suudi Arabistan'ın ABD ile 100 milyar doların üzerinde silah anlaşması imzalanmasının ardından İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Riyad için ABD'nin 'damızlık ineği' benzetmesi yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, İslam dünyasındaki bazı halkların kaderinin 'değersiz' yöneticilerin elinde olduğunu söyleyen Hamaney, buna, Suudi Arabistan'ı örnek gösterdi.

Ramazan'ın ilk günü münasebetiyle düzenlenen bir törende konuşan Hamaney şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip yönetimler, petrol satışından elde ettikleri serveti halklarının geçimini iyileştirmeye harcamak yerine kafirlere yakın duruyor. Bu aptallar, para vererek İslam düşmanların samimiyetini kazanacağını zannediyor. Ama aslında yakınlık falan yok ve —Amerikalıların da dediği gibi- Amerikalılar yalnızca tıpkı damızlık inek gibi Suudilerin paralarını almak ve sonra da onları kesmek için oradalar."

Hamaney sözlerinin devamında "Hem bu yöneticiler ve hem bunların umut bağladıkları yönetimler er ya da geç mutlaka yıkılacak" ifadesini kullandı.

Ruhani: Siyasi çözüm öncelikli olmalı

Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Tamim bin Hamad el Thani ile yaptığı telefon görüşmesinde daha ılımlı mesajlar verdi. Ruhani "Ülkeler arası ilişkilerde ılımlılık ve mantığın hakim olmasını istiyoruz ve siyasi çözümün öncelik olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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