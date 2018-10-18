Suudi yatırım zirvesine ABD de katılmayacak

Suudi Arabistan'ın dünyaya "Çöldeki Davos" olarak lanse ettiği yatırım konferansına katılmayacağını açıklayan üst düzey isimlerin sayısı artıyor. Kaşıkçı olayı nedeniyle başlatılan boykota ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da katıldı.

Mnuchin konferansa katılma kararını, Riyad ve Ankara'daki temaslarının ardından ABD'ye dönen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılacak istişarelerin ardından gözden geçireceğini söylemişti. ABD Hazine Bakanı, Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından attığı tweet'te, Riyad'daki konferansa katılmayacağını duyurdu.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Geleceğe Yatırım Girişimi" isimli konferans, 23-25 Ekim tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilecek. Ancak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünden şüphelenilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili belirsizliğin sürmesi nedeniyle birçok siyasetçi ve uluslararası şirket CEO'su konferansı boykot ediyor. Riyad'a tepki olarak konferansa katılmama kararı alan isimler arasında Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopka Hoekstra ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud'un üst düzey yöneticileri de bulunuyor.

Konferansın resmi internet sitesinde daha önce yer alan uzun konuşmacı listesi de boykota katılan davetli sayısının artmasıyla birlikte yayından kaldırıldı.

ABD Suudilere "birkaç gün daha" verecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasından yaklaşık iki hafta sonra Riyad ve Ankara'ya giderek üst düzey yetkililerle bu olayı ele alan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington'a dönmesinin ardından söz konusu temaslarıyla ilgili Trump'ı bilgilendirdi.

ABD Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulunan Pompeo, Suudilerin "tüm gerçekleri eksiz bir soruşturmayla" ortaya çıkaracaklarına dair güvence verdiğini söyledi.

Pompeo, ABD'nin karar vermeden önce Suudi Arabistan ve Türkiye'nin soruşturmalarının sonuçlarını bekleyeceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin de yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını Suudilerle paylaşacağına dair güvence verdiğini ifade etti. Suudilere zaman tanınmasını isteyen Pompeo, "Başkan Trump'a, onlara birkaç gün daha süre vermemiz gerektiğini söyledim. Böylece biz de konuyla ilgili gerçekleri tam olarak anlayabiliriz ve bu noktaya ulaştıktan sonra da ABD'nin Kaşıkçı olayına bir karşılık vermesi gerekiyorsa nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda karar verebiliriz" diye ekledi. Pompeo, Riyad'daki temasları sırasında ABD'nin Kaşıkçı olayını "çok ciddiye aldığını" da Suudilere ilettiğini belirtti.

Ankara'da Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, Türkiye'deki temaslarından önce Salı günü Riyad'da Kral Selman ve Veliaht Prens dâhil Suudi yetkililerle görüşerek Kaşıkçı olayını ele almıştı.

DW,AP,AFP/CÖ,BK

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