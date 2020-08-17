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Dünya

"Suudi Veliaht Prensi Selman, Rusya'yı Suriye'deki iç savaşa müdahale etmesi için teşvik etti"

17 Ağustos 2020 07:13

ABD'de, "Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahale etmeye teşvik ettiği" gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açıldı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, ABD'nin başkenti Washington DC'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine dava açtı. 

El-Cibri, dava dosyasında, dönemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile Temmuz ve Ağustos 2015'te görüştüğünü belirterek, "Brennan, Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahaleye teşvik ettiğinden endişeli olduğunu dile getirdi, o dönem Rusya, Suriye iç savaşında bir taraf değildi." ifadesini kullandı.

Muhammed bin Selman'ın, Brennan'ın bu endişelerini öfkeyle karşıladığını vurgulayan El-Cibri, Brennan ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisinin işinden olduğunun ve ülkesini terk ederek Kanada'ya sığınmak zorunda kaldığının altını çizdi.

El-Cibri dava dosyasında, Veliaht Prens'in, "tam da Beşar Esed rejiminin düşmeye yaklaştığı bir dönemde Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye davet ettiğini" kaydetti.

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