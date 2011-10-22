-Suudi Prensi salı günü toprağa verilecek CİDDE (A.A) - 22.10.2011 - ABD'de tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdülaziz El Suud için salı günü cenaze töreni yapılacak. Arapnews gazetesi, Kral Abdullah'ın büyük ihtimalle bir aile konseyi olan Sadakat Konseyi'ni toplanmasının beklendiğini yazdı. Sadakat Konseyi'nin Veliaht Prens'in yerine geçecek kişiyi belirleyeceği bildirilirken, İçişleri Bakanı Prens Naif'in veliaht olarak seçilmesine kesin gözü ile bakıldığı kaydediliyor. Cenaze töreninin ise salı günü Riyad'da yapılacağı belirtiliyor.