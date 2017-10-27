Suudi Prens'in açıklamalarıyla petrol 60 doları aştı (2)

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İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan\'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman\'ın, petrol üretiminde kısıtlamanın devamını destekleyici açıklamalarının ardından, Brent petrolün varil fiyatı 60 doları da aştı.

Prens Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) Rusya desteğiyle sürdürdüğü üretim kısıntısının uzatılmasını destekleyeceğini açıklaması öncesi 57 - 58 dolar arasında hareket eden Brent petrolünün varil fiyatı 60.43 dolara kadar tırmandı.

Brent 60 - 61 dolar arasında hareket ederken, ABD tipi hafif hampetrolün fiyatı da 52.25 dolardan, 53.93 liraya kadar yükselerek, 54 dolar sınırına dayandı.

Prens Salman geçen hafta katıldığı bir ekonomi forumunda, \"Önümüzdeki 30 yılı yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz, yıkıcı fikirleri şimdi yok edeceğiz. Çok yakında aşırıcılığı bitireceğiz\" diyerek gündeme gelmişti.