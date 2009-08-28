Suudi Prens'i El Kaide öldürecekti

El Kaide, ABD'nin desteğindeki Suudi Kraliyet Ailesi'nden birini ilk kez hedef aldı. Kraliyet şokta. Suudi Arabistan'da, İçişleri Bakanının güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Prens Muhammed bin Nayef'in uğradığı bombalı saldırıyı El Kaide'nin Suudi kanadı üstlendi. Prens'in sol elinin orta parmağı kırıldı hafif yandı.

Cidde'nin Kızıldeniz limanında bulunan ofisinde Ramazan ayı nedeniyle ziyaretçileriyle bir arada bulunduğu sırada bir adamın üzerindeki patlayıcıları ateşlemesiyle elinden yaralanan be orta parmağı yanan Prens Muhammed, Kral Abdullah'ın kendisini ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu olay ancak terörün ortadan kaldırılması için kararlılığımızı artırır” dedi.

Yönetim, İçişleri Bakanı Prens Nayef bin Abdülaziz'in oğlu olan Prens Muhammed'e, ülkedeki El Kaide yanlısı saldırıları önlemede önemli başarı göstermesi nedeniyle büyük destek veriyor.

Saldırı, El Kaide'nin ABD'nin desteğindeki Suudi yönetimine yönelik olarak 2003'te başlattığı saldırılarda Kraliyet ailesinden birinin ilk kez doğrudan hedef seçilmiş olması açısından dikkati çekiyor.