Suudi prens kendine özel porno çektirdi, faturayı ödemedi; şirket, kraliyet ailesine dava açtı

Bir Fransız porno film şirketi, ‘en önde gelen prenslerden birinin çektirdiği porno filmlerin parasını ödemediği’ gerekçesiyle Suudi Kraliyet ailesi ailesine dava açtı. Söz konusu kişinin 1975-2015 arasında 40 yıl boyunca Suudi dışişleri bakanlığı yapmış olan Prens Suud el Faysal olduğu belirtilirken dava Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MbS) Paris’i ziyaretine denk geldi.

Eski dışişleri bakanına 90 bin Euroluk fatura

Sputnik’in haberine göre, dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı olan Prens Suud el Faysal’ın, 2015 yılında 75 yaşında ölmesinin ardından, porno filmler çektirdiği su yüzüne çıktı. Fransız porno film şirketi Atyla, eski dışişleri bakanının çektirdiği filmlerin 90 bin Euroluk faturalarını hiç ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı. Dava haberi, tam da Suudi Arabistan’ın fiili lideri MbS’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmek üzere Paris’i ziyaret etmesine denk geldi.

"Sevgilisini başrolde oynattı"

Dava dilekçesinde Faysal’ın, ‘en sevdiği sevgilisini başrolde oynadığı porno filmler çektirdiği, bu filmlerde görmek istediklerine dair talimatlar gönderdiği, filmlerde mekan olarak Paris’teki Zafer Takı yakınında bulunan Faysal ailesinin lüks villası ile çeşitli otel odalarının kullanıldığı’ belirtildi.

"Ödeme, porno filmin tasdiki olacak"

Talep edilen para Suudi kraliyet ailesinin devasa servetine kıyasla ‘çölde kum tanesi’ gibi olsa da ödemenin yapılması Suudi kraliyetinin Paris’teki evlerinden birinin porno film çekimlerinde kullanıldığını kanıtlayacak. Söz konusu daire artık Faysal’ın çocuklarına ait ve onlar da babalarının böyle faaliyetlerde bulunduğunu yalanlayıp borcu ödemeyi reddediyor. Aile Fransa’da değilken emlakla ilgilenen şirket, Atyla’nın porno film çekimleri için kendilerinden herhangi bir hizmet talep etmediğini söyledi.

Fotoğraf da var

Davacıların mahkemeye sunduğu kanıtlara göreyse Faysal, en sevdiği sevgilisi olan Faslı kadına vasiyetinde Paris’te bir daire ve nakit para miras bıraktı. Ve bu kadının siyahi bir erkek oyuncuyla çektiği sahnelerin montajlanmasına dair bir fotoğraf kanıt dosyasına konuldu. Faysal’ın asistanıyla şirket arasındaki e-posta yazışmaları da kanıtlar arasında. Birinde Suudi prensi şu talimatları veriyor: ”Erkeğin refikasına şiddet kullanarak değil, becerilerini, kudretini ve Allah vergisi armağınını kullanarak hükmetmesi önemli.”

Şirket: Gerekirse filmleri de sunarız

Çekilen sahnelerle ilgili prensin asistanından şöyle bir uyarı geliyor: ”Hâlâ beğenmedi. Ellerin, gözlerin bağlı olmasından hoşlanmıyor. Yenisini yapın.” Kanıtlar arasında henüz porno filmler yok, ama şirket gerek olursa filmleri de sunacağını belirtti. Taraflar mahkeme dışında anlaşmaya varamazsa dava eylülde başlayacak.

Prenses de koruma dayağı yüzünden davalık olmuştu

Bu, Fransa’nın Suudi kraliyetiyle ilk mahkemelik oluşu da değil. Fransa Aralık 2017’de, Suudi Veliaht Prensi’nin kızkardeşi olan Suudi Prensesi Hassa Bin Selman için Paris’te bir ressam-dekoratörü dövdürttüğü iddiasıyla uluslarası tutuklama emri çıkarmıştı. İddiaya göre 43 yaşındaki Prenses Hassa’nın ”O köpeği öldürmen lazım, yaşamayı hak etmiyor” diye emir verdiği silahlı koruması dekoratörü saatlerce dövüp tehdit ettikten sonra prensesin ayaklarını öptürmüştü.

Suçlamalar karşısında yargı muafiyeti getiren diplomatik dokunulmazlığı olduğunu savunan Suudi Veliahtı’nın kızkardeşi, süreç devam ederken 2016’da Paris’i terk etmişti.

Şimdi Fransa, üç haftalık ABD ziyaretini tamamlayan Suudi Veliaht Prensi’ni üç gün boyunca ağırlayacak.