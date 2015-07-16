Suudi Prens: İran'la anlaşma Orta Doğu'yu altüst edecek

Suudi Arabistan Kralı Selman Selman bin Abdulaziz'in yeğen ve Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi olan Prens Bender bin Sultan, İran'la varılan nükleer anlaşmanın bu ülkenin atom bombası sahibi olmasına olanak vereceğini ve Orta Doğu'yu "altüst edeceğini" belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Prens Bender bin Sultan Lübnan'da İngilizce yayımlanan Daily Star gazetesindeki yazısında, Orta Doğu'nun halen tehlikeli bir dönemden geçtiğine dikkat geçti. Suudi Prens, İran'ın bölgenin istikrarsızlaşmasında önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Kuzey Kore'nin başarıyla atom bombası sahibi olduğu görüşünü dile getiren Prens Bender bin Sultan'ın yazısında şu satırlar yer aldı:

"Gerek stratejik bir dış politika analizi, gerek ulusal istihbarat servisinin elde ettiği bilgiler, gerekse de Amerika'nın bölgedeki müttefiklerinin topladığı istihbarat tek bir noktaya işaret ediyor: İran'la varılan anlaşmanın sonucu, Kuzey Kore ile varılan anlaşmadan da kötü olacak."

Prens Bender bin Sultan'in İran konusundaki görüşlerinin, Suudi Arabistan'ın resmi tezini yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor.

Riyad yönetiminden Salı gecesi yapılan kısa açıklamada, İran'ın atom bombası sahibi olmasını engelleyecek her anlaşmanın destekleneceği belirtilmişti. Yapılan açıklamada İran'ın nükleer tesislerinin sıkı şekilde denetlenmesi ve gerektiğinde bu ülkeye yeniden yaptırım uygulanmasının lüzumu vurgulanmıştı.