Suudi medyasından Kaşıkçı yorumu: Dış mihrakların işi

2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürerken, Suudi Arabistan medyasından konuyla ilgili ortak bir tavır sergileniyor. Suudi medyası, Cemal Kaşıkçı konusunda iftiraya maruz kaldıklarını ve ‘rivayetlerin’ arkasında Türkiye ve Katar’ın olduğunu düşünüyor.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen El Arabiye, Sabah gazetesinin "15 kişilik suikast timi" başlığıyla yayınladığı, havaalanı ve otel lobisinde çekilen Suudilerin fotoğraflarına atıfla bu kişilerin ülkelerine dönmekte olan "normal Suudi turistler" olduğunu iddia etti, "Türk ve Katar medyası Suudi turistlerin fotoğraflarını yayınlıyor" dedi.

Riyadh Daily internet sitesinde yorumu yayınlanan bir Suudi yazar, "Türkiye ile Katar'ın Suudi Arabistan Krallığının adına leke sürmek için koordineli bir kampanya yürüttüklerini" ileri sürerken Suudi internet sitesi Sabq'da da "ülkeye karşı kafa karıştırmak amacıyla yoğun kampanya başlatıldığı" iddia edildi.

Suudi Arabistan haber sitelerinden Ajil, bir adım daha ileri giderek "Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte görüldüğü resmin üzerinde oynandığını ve Cengiz'in resminin sonradan monte edildiğini" öne sürdü.

Riyad merkezli Arab News gazetesinin genel yayın yönetmeni Faisal J. Abbas da Kaşıkçı'nın kaybolmasının Suudi Arabistan'ı zor durumda bırakmak için kullanıldığı görüşünde.

Yine Arab News'dan Abdülrahman el-Raşid ise Suudi yönetiminin "bölgede değişimin öncüsü bir lokomotif işlevine sahip olduğunu" savunarak "Suudi Arabistan'ın en kapsamlı ve güçlü reform sürecini başlatan ülke olarak diğer bölge ülkelerinden muhalefet gördüğünü" ileri sürüyor.