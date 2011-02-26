Suudi Kralı'na ilk manifesto

T24 - Suudi Arabistan’ın önde gelen akademisyenleri, yayımladıkları bir bildiriyle Kral Abdullah’ı, ekonomik jestlerin siyasi reformların yerine geçemeyeceği yönünde uyardı.





Aralarında din bilimcilerin, bir kadın akademisyen ve bir de şairin bulunduğu aydınlar, Suudi Kralı’nı derhal gençlerin sesini dinlemeye çağırdı.

Henüz Mısır ve Tunus’ta olduğu kadar açık bir destek görmese de, bir grup Suud genci Facebook üzerinde 11 mart tarihini ‘öfke günü’ ilan etti. Brookings Enstitüsü uzmanı Shadi Hamid, Guardian gazetesine Suud rejiminin Mısır ve Tunus’tan yanlış dersler çıkardığını söyleyerek “Suud yönetimi, bir vizyon eksikliği ile rejim karşıtlarını satın almaya çalışıyor” diye konuştu.

Suudi yazar Mai Yamani ise gençlerin sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla diğer ülkelerde yaşananlardan ilham aldıklarını, bu yüzden de petrol parasıyla halkın itaatini satın alma döneminin bittiğini belirtti. Kral Abdullah, kamu çalışanlarına yüzde 15 zamın da dahil olduğu geniş bir ekonomik ve sosyal önlemler paketi açıklamıştı.



