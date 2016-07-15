Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz bir aylık tatile çıktı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, bir aylık tatil için ülkeden ayrıldığı ve yerine vekil olarak Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'i atadığı bildirildi.

Krallık divanından yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz'in, bir ay sürecek tatil için beraberindeki çok sayıda yetkiliyle Cidde'den ayrıldığı ve dönene kadar yerine birinci Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in tayin edildiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, Kral Selman'ın, Fas'ın Tanca kentine gittiğini ve bu bir aylık sürede, oğullarından birinin düğün törenini yapacağını iddia etti.