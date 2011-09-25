-Suudi Kralı Abdullah'tan kadınlara iyi haber RİYAD (A.A) - 25.09.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, kadınların bir sonraki oturumda Şura Konseyi'nin tam üyesi olacaklarını ve gelecek yerel seçimlerde aday olmalarına izin verileceğini söyledi. Abdullah, Şura Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ulema'nın üst düzey yetkilileri ve diğerleriyle yaptıkları görüşmelerden sonra, kadınların gelecek oturumdan sonra Şura Konseyi'nin tam üyesi olmalarına karar verdiklerini açıkladı. Kral Abdullah ayrıca, kadınların gelecek yerel seçimlerde aday olarak yarışabileceklerini ve hatta oy kullanma hakkına sahip olacaklarını kaydetti. Suudi Arabistan'da eylemciler, uzun süredir bir erkek yakınının izni olmadan seyahat edemeyen, çalışamayan ve ameliyat olamayan, ayrıca araba kullanmalarına izin verilmeyen kadınlara daha fazla haklar tanınması çağrısında bulunuyorlardı.