Suudi Kral Fransızları kızdırdı



Suudi Arabistan Kralı Salman'ın tatil yaptığı Fransa'nın Cote d'Azur bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fransa'ya cumartesi günü geldiği ve tatiline başladığı belirtilen Kral'ın bulunduğu bölgedeki bir plaj da halka kapatıldı.

Plajın "güvenlik" gerekçesiyle kamuya kapatılması Fransızların yoğun tepkisine yol açtı. İnternet üzerinden başlatılan ve 100 bin kişinin destek verdiği imza kampanyasında, girişi yasaklanan plajın kamu malı olduğu vurgulanarak herkes için açık tutulması istendi.

"Herkes eşit"

İmzaya açılan metinde "yasalar önünde bütün vatandaşların eşit olduğu", "eşitlik ilkesinin güvence altında olması gerektiği" belirtildi ve Kral'a yapılan özel muameleye son verilmesi istendi.

Tatil beldesi sakinlerinden bir Fransız, "tüm bu tiyatroya karınlarının tok olduğunu" söyleyerek Kral'ın güvenliğinin elbette sağlanması, ancak kendilerinin yüzmesine de izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransız yetkililer ise halkın tepkisine olumlu yanıt vermedi. Fransız makamları, plajın kamuya açılmasını isteyenlere 79 yaşındaki Kral'ın güvenliğinin söz konusu olduğu yanıtını yineledi.

700 kişi refakat ediyor

Salman'ın cumartesi günü Saudi Arabian Airlines'a ait 747 Boing tipi iki uçakla Nice Havalimanı'na indiği belirtildi. Kral'a tatil yapacağı villaya dek iki motorsikletli polis ve bir ambulans da eşlik etti.

Kral'a Fransa tatilinde 700 kişinin refakat ettiği ve beraberindeki heyet için de Cannes çevresindeki lüks otellerde 450'den fazla oda rezervasyonu yapıldığı ifade ediliyor.