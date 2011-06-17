Suudi kadınlara üstsüz destek

T24

Bugün ülkelerindeki yasağı delmek için direksiyon başına geçmeye hazırlanan Suudi kadınların eylemi öncesi dün 15 kadar FEMEN üyesi destek gösterisi yaptı.Üstsüz grup, başkent Kiev’deki Suudi Arabistan büyükelçiliğinin önünde “Kadınlara araba, erkeklere deve”, “Bana yol ver” yazılı pankartlar açtı. Otomobilin camına oturan bir eylemci de büyükelçilik binasına dönük olarak külotunda “Bana yol ver” yazılı mesajı gösterdi.Dünyada kadınların direksiyon başına geçemediği tek ülke olan Suudi Arabistan’da bu durum 32 yaşındaki Manal el-Şerif’in geçen 26 Mayıs’ta araba kullandığı için gözaltına alınmasıyla küresel bir krize dönüştü. Araba kullanırken çektiği videosunu internette yayınlayan Manal, bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra “bir daha araba kullanmayacağı ve gazetecilerle konuşmayacağı” şeklinde bir anlaşmaya imza atarak serbest kalmıştı. Suudi kadınlar bugün kitlesel bir gösteriye hazırlanırken ülke basınında erkeklere “direksiyona geçecek karılarınızı dövün” şeklinde yayınlar yapılıyor.