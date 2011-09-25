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Dünya

Suudi kadınlara seçme seçilme hakkı

Suudi Arabistan kralı Abdullah ülkesinde kadınlara seçme-seçilme hakkı verileceğini ilan etti.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - Suudi Arabistan kralı Abdullah ülkesinde kadınlara seçme-seçilme hakkı verileceğini ilan etti. Kralın bugün yaptığı açıklamaya göre kadınlar 2015'teki yerel seçimlerde oy kullanabilecek ve aday olabilecek.

Kral Abdullah kadınların, kendisi tarafından seçilen ve şu anda tamamen erkeklerden oluşan, şuraya da girebileceğini bildirdi.

Abdullah, Şura Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ulema'nın üst düzey yetkilileri ve diğerleriyle yaptıkları görüşmelerden sonra, kadınların gelecek oturumdan sonra Şura Konseyi'nin tam üyesi olmalarına karar verdiklerini açıkladı.

BBC muhabiri Emily Buchanan bunun Suudi kadınları için olağanüstü bir gelişme olduğunu belirtiyor.

En yakın belediye seçimleri önümüzdeki perşembe günü yapılacak.

Ancak kadınlar bu seçimde ne oy kullanabilecek ne de aday olabilecek.

Kral Abdullah, kadınların gelecek yerel seçimlerde aday olarak yarışabileceklerini ve oy kullanma hakkına sahip olacaklarını kaydetti. 

Suudi Arabistan'da eylemciler uzun süredir, bir erkek yakınının izni olmadan seyahat edemeyen, çalışamayan ve ameliyat olamayan, ayrıca araba kullanmalarına izin verilmeyen kadınlara daha fazla haklar tanınması çağrısında bulunuyorlardı.

Suudi yazar Nımah Ismaıl BBC'ye yaptığı açıklamada, Kral'ın karaının çok uzun zamandır bekledikleri ve uğrunda çaba sarfettıklerı bir konu olduğunu belirtti.


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