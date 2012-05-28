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Dünya

Suudi kadınlara kışla yolu göründü

Suudi yetkililerin, kadınların da askere alınması için yeni düzenlemeler yapmaya hazırlandığını bildirildi

28 Mayıs 2012 18:57

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın girişimleriyle son yıllarda kadın haklarıyla ilgili önemli reformlar gerçekleştiren Riyad yönetimi, kadınlara askerlik yolunu da açıyor.

El-Ukaz gazetesi, Suudi yetkililerin, kadınların da askere alınması için yeni düzenlemeler yapmaya hazırlandığını bildirdi. Suudi milli ordusunun başındaki Prens Mitab bin Abdullah, kadınların ordu saflarına katılmasıyla ilgili yeni bir birim oluşturulacağını ve çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağını belirtti.

Suudi Arabistan yönetimi, geçen yıl aldığı bir kararla kadınların 2015'te yapılması planlanan yerel seçimlerde ilk kez oy kullanabilmesine imkan tanımıştı. Son düzenlemeler çerçevesinde kadınların, Şura Konseyi'ne tam üye olmalarının da önü açıldı.

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