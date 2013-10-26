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Dünya

Suudi kadınlara 'araba eylemine katılmayın' uyarısı

Suudi Arabistan yetkilileri, toplu araba kullanma eylemine hazırlanan kadınları uyardı

26 Ekim 2013 19:46

 

Suudi Arabistan’da kadınların otomobil kullanması yasağına karşı düzenlenmesi planlanan eylem ceza tehditlerinin ardından ertelendi.

Suudi Arabistan’da kadınların otomobil kullanmasına izin verilmesi için hafta sonu planlanan eylem İçişleri Bakanlığı’nın uyarısı nedeniyle ertelendi.

Eylemin organizatörleri, “İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarını dikkat ve saygıyla karşıladıklarını ve kadınlardan direksiyon başına geçmemelerini rica ettiklerini” bildirdi. Kadınların toplu halde direksiyon başına geçmesini öngören eylem, sosyal medya üzerinden organize ediliyordu.

Kampanyanın organizatörlerinden Necla el-Hariri, İçişleri Bakanlığı'nın eyleme katılanların toplumun düzenini bozmak suçundan tutuklanacakları uyarısında bulunduğunu belirterek eylemin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü ise kampanyaya katılan kadınların tehdit edildiklerini ve bu kişilerin devlet medyasında karalandıklarını belirterek Suudi yönetimine eleştiriler yöneltti. Suudi Arabistan, kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke.

 

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